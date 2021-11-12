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"Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı - Son Dakika

"Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı

12.11.2021 23:06

Bolu'da, polis ve jandarma ekipleri işbirliğinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında sürücülerin emniyet kemerlerini kontrol edildi.

Bolu'da, polis ve jandarma ekipleri işbirliğinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında sürücülerin emniyet kemerlerini kontrol edildi.

Bolu'da, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası çerçevesinde kent protokolünün katılımıyla emniyet kemeri kontrolü yapıldı.

Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un katılımı ile gerçekleşen denetimlerde, trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması, kamuoyunda farkındalığın en üst noktaya taşınmasının hedeflendiği, İçişleri Bakanlığınca başlatılan"Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası sürücülere tanıtıldı.

Vali Vekili İlhan Turgut, uygulama noktasında durdurulan araçların sürücüleri ile yolculara "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi hakkında bilgiler verdi.

Sürücülere içinde kırmızı düdük, araç kokusu, maske ve kampanyanın bilgilendirici broşürlerinin bulunduğu bir çanta hediye edildi.

Gazetecilere uygulama hakkında bilgi veren Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, ülke genelinde her yıl ciddi trafik kazalarının meydana geldiğini ifade ederek, "Bolu'da bile çok ciddi kazalar meydana gelmekte. Gerek yayalarımızın, gerek araç sahiplerinin dikkatsizlikleri, dalgınlıkları, belki bazen çok nadiren de olsa yoldaki eksiklerimiz nedeniyle çok ciddi trafik kazaları yaşanmakta. Yakınlarımızı, akrabalarımızı bu kazalarda ya kaybediyoruz ya da ciddi yaralanmalarına sebep oluyor. Hepimizi üzüyor."şeklinde konuştu.

Toplum bireylerinin ve sürücülerin konuda daha duyarlı olmalarının sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından bir kampanyan başlatıldığını anımsatan Turgut, "Güvenli trafik için, emniyet kemerinin takılı olmasının insanlarımızın hayatını, yaralanmasını yüzde 60 oranında azalttığı gerçeğini vurgulamak. Bunu topluma bir kez daha hatırlatmak ve tüm ülkemiz için, tüm vatandaşlarımızın iyiliği için bu kampanya nedeniyle buradayız. Bundan sonra inşallah bu kampanyamız etkili ve sonuca ulaşır ve yüzde 60 değil de yüzde 90'lara kadar çok daha azalttığını görmeyi umut ediyoruz." dedi.

Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması yapıldı
Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması yapıldı
Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması yapıldı
Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması yapıldı

İlhan Turgut, Jandarma, Polis, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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