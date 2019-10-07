BİAS Kullanıcı Konferansı 2019 gerçekleştirildi
35 dakika önce
Mühendislik yazılımlarındaki en son yeniliklerin tanıtılması ve değerlendirilmesine olanak sağlayan BİAS Kullanıcı Konferansı, 250 kişinin üzerinde katılımcı ile gerçekleştirildi.
Mühendislik yazılımlarındaki en son yeniliklerin tanıtılması ve değerlendirilmesine olanak sağlayan BİAS Kullanıcı Konferansı, 250 kişinin üzerinde katılımcı ile gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:01
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