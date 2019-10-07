Son Dakika Haberleri: BİAS Kullanıcı Konferansı 2019 gerçekleştirildi
Son Dakika Ekonomi BİAS Kullanıcı Konferansı 2019 gerçekleştirildi

BİAS Kullanıcı Konferansı 2019 gerçekleştirildi

35 dakika önce

Mühendislik yazılımlarındaki en son yeniliklerin tanıtılması ve değerlendirilmesine olanak sağlayan BİAS Kullanıcı Konferansı, 250 kişinin üzerinde katılımcı ile gerçekleştirildi.

BİAS Kullanıcı Konferansı 2019 gerçekleştirildi, System.String[]

Mühendislik yazılımlarındaki en son yeniliklerin tanıtılması ve değerlendirilmesine olanak sağlayan BİAS Kullanıcı Konferansı, 250 kişinin üzerinde katılımcı ile gerçekleştirildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Dağcılar, Örümcek Ormanları'nda 98 kişiyle doğa yürüyüşü yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 16:36:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BİAS Kullanıcı Konferansı 2019 gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]