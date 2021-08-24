Modern Pentatlon Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'na 22 Türk sporcu katılacak

Almanya'nın Weiden şehrinde 26-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Modern Pentatlon Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'na Türkiye'den 22 sporcu katılacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, 11, 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerinde düzenlenecek organizasyonun, 26 Ağustos Perşembe günü yüzme ve koşu etaplarıyla başlayacağı belirtildi.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) tarafından düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi kızlarda Asu Zeynep Namazcı, Ayda Demiröz, Aylin Yılmaz, Başak Yaprak Boğan, Elif Naz Aktaş, Nadide Nehir Çakan, Nisa Cebeci, Rana Öztürk, Sudenaz Pekgöz, Ayşegül Ömür ve Yaprak Nisa Şentürk, erkeklerde ise Abdullah Yıldırım, Abdulsamet Altay, Ahmet Ege Önder, Egemen Özden, Erkan Altunay, Mehmet Ali Koçak, Mehmet Emir Canbazoğlu, Kutay Ababay, Mustafa Sertkaya, Semih Eren Kurtaran ve Türker Bahar temsil edecek.