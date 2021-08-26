Modern Pentatlon Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç millilerden 1 altın, 1 gümüş madalya

Almanya'nın Weiden şehrinde devam eden Modern Pentatlon Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç milli sporcular 1 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın biathle karışık bayrak yarışının 15 yaş altı kategorisinde Aydan Demiröz- Ahmet Ege Önder ikilisi birinci, 11 yaş altı kategorisinde ise Yaprak Nisa Şentürk-Egemen Özden ikilisi ikinci oldu.

Organizasyon 29 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.