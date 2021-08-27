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Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nda bir altın, bir gümüş - Son Dakika

Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nda bir altın, bir gümüş

27.08.2021 00:57
Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nda bir altın, bir gümüş, System.String[]

Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nın Biathle Karışık Bayrak Yarışı'nda mücadele eden milli sporcular Aydan Demiröz ve Ahmet Ege Önder, U15 kategorisinde şampiyon olurken, U11 kategorisinde mücadele eden milli sporcular Yaprak Nisa Şentürk ve Egemen Özden, gümüş madalya kazandı.

Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nın Biathle Karışık Bayrak Yarışı'nda mücadele eden milli sporcular Aydan Demiröz ve Ahmet Ege Önder, U15 kategorisinde şampiyon olurken, U11 kategorisinde mücadele eden milli sporcular Yaprak Nisa Şentürk ve Egemen Özden, gümüş madalya kazandı.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) Almanya'nın Weiden kentinde düzenlediği Biathle Triathle Dünya Şampiyonası, bugün Biathle Karışık Bayrak Yarışı ile başladı. Şampiyonanın Karışık Bayrak Yarışları'nda ülkemizi U11 kategorisinde Yaprak Nisa Şentürk-Egemen Özden, U13 kategorisinde Nisa Cebeci-Abdulsamet Altay, U15 kategorisinde Aydan Demiröz-Ahmet Ege Önder temsil etti.

Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nın Biathle Karışık Bayrak Yarışı'nda U15 kategorisinde mücadele eden milli sporcularımız Aydan Demiröz-Ahmet Ege Önder, yarışı birinci sırada tamamlarak şampiyon oldu. U15 kategorisinde Güney Afrikalı Simone Van Der Merwe ve Thomas Van Der Merwe çifti ikinci, Mısırlı Hla Nanoush-Osama Zaki çifti ise üçüncü oldu.

Biathle Karışık Bayrak Yarışı'nda U11 kategorisinde mücadele eden milli sporcularımız Yaprak Nisa Şentürk ve Egemen Özden, yarışı ikinci olarak tamamlayarak gümüş madalya almaya hak kazandılar. Mısırlı Farida Khalil-Mohamad Ali U11 kategorisinin şampiyonu olurken, Çek Cumhuriyeti'nden Tereza Hartmanova - Matj Bunganı çifti üçüncü oldu.

U13 Biathle Karışık Bayrak Yarışı'nda ise ülkemizi milli sporcularımız Nisa Cebeci-Abdulsamet Altay temsil ederken, yarışı Mısırlı Lilly Farag-Ömer ABD el Fettah çifti birinci, Çek Cumhuriyeti'nden Kristina atavov- Albert Dolejs çifti ikinci, Güney Afrika'dan Marguerite Horoz - Adam Jamie de Lange çifti üçüncü sırada bitirdi. Millilerimiz U13 Biathle Karışyık Başrak Yarışı'nı sekizinci sırada tamamladı.

Şampiyonaya Türkiye'den U11, U13, U15, U17 yaş kategorisinde yarışacak 11 kadın 11 erkek olmak üzere toplam 22 milli sporcumuz şampiyonluk mücadelesi verecek. Şampiyonada ülkemizi Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Milli Takımı'nda yer alan kadın sporcularımızdan Asu Zeynep Namazcı, Ayda Demiröz, Aylin Yılmaz, Başak Yaprak Boğan, Elif Naz Aktaş, Nadide Nehir Çakan, Nisa Cebeci, Rana Öztürk, Sudenaz Pekgöz, Ayşegül Ömür ve Yaprak Nisa Şentürk; erkek sporcularımızdan Abdullah Yıldırım, Abdulsamet Altay, Ahmet Ege Önder, Egemen Özden, Erkan Altunay, Mehmet Ali Koçak, Mehmet Emir Canbazoğlu, Kutay Ababay, Mustafa Sertkaya, Semih Eren Kurtaran ve Türker Bahar temsil edecek.

Almanya'da düzenlenen Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nın ilk gün yarışları; 26 Ağustos'ta yüzme ve koşu etaplarından oluşan Biathle Karışık Bayrak yarışı ile başlayacak. Ardından ertesi gün yüzme, koşu ve atış etaplarından oluşan Triathle Karışık Bayrak Yarışı gerçekleştirilecek. Şampiyonanın ferdi yarışları ise 28 Ağustos'ta önce Triathle kategorisinde yapılacak, ardından 29 Ağustos'ta yapılacak Biathle ferdi yarışları ile dünya şampiyonası son bulacak. - İSTANBUL

Dünya Şampiyonası, Ahmet Ege, Şampiyon, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nda bir altın, bir gümüş - Son Dakika Spor


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