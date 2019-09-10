Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonu Adıyaman

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen Biathle-Triathle Kulüplerarası Türkiye Şampiyonasında Adıyamanlı sporcular şampiyon oldu.



Adıyaman'ı temsil eden sporcuların ilk kez katıldıkları bu yarışmalarda Türkiye Şampiyonluğunu elde ettiklerini belirten Adıyaman Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcularla gurur duyduğunu söyledi.



Sporcuların tarihi bir başarıya daha imza attığını belirten Müdür Keleş, "7-8 Eylül 2019 tarihinde Aydın'ın Kuşadası'nda gerçekleştirilen Biathle-Triathle Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonasına katılan ilimiz Erkek takımı Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca yaş grubu olarak U17 Erkeklerde Enes Genç Türkiye 1'cisi, U19 Bayanlarda Nisanur Vural Türkiye 3'cüsü, Genç Erkeklerde Bekir Tekin Türkiye 2'cisi ve Mastır A Ayça Kahraman Türkiye 2'cisi oldu. 15 ilden 465 sporcunun katıldığı şampiyonaya Adıyaman'dan 1 antrenör 1 idareci ve 8 sporcu ile atılım sağladık.



İlk kez büyük bir şampiyonada ilimizi temsil eden sporcularımızın elde ettiği başarıyı gerçekten takdir ediyorum. Gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığım tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN