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Biathlon'da ıbu eğitim kampı erzurum'da devam ediyor

56 dakika önce

Türkiye Kayak Federasyonu, Biathlon'da önemli bir eğitim çalışmaya imza atıyor.

Biathlon'da ıbu eğitim kampı erzurum'da devam ediyor, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonu, Biathlon'da önemli bir eğitim çalışmaya imza atıyor.

Moldova, Gürcistan ve Ermenistan ile birlikte Kayak Federasyonu ve Uluslararası Biathlon Birliği (IBU) tarafından organize edilen kampa Türkiye Milli Takımı adına 7 sporcu katılıyor. Erzurum Kandilli'de devam eden kampa 23 sporcu ve antrenör katılıyor. Sporcular İtalyan Prucker Ubaldo tarafından sabah silah, öğleden sonra kayak ve kros, akşam ise teorik ders görüyor.

Kampta verilen eğitimin sporcular için son derece önemli olduğunu ifade eden Türkiye Kayak Federasyonu Biathlon Teknik Kurul Üyesi Fırat Çelik, "Milli takım antrenörlerimiz Yuri Mitev, Şadi Yusufoğlu ve Mustafa İlçin ile birlikte eğitim kampımız devam etmekte. Yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. Ortak kampta yer alan diğer ülke sporcu ve antrenörleri ülkemizde ağırlamaktan son derece memnunuz" diye konuştu.

Türkiye Kayak Federasyonu, Erzurum, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:26 Kaynak: DHA
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