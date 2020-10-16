Biathlon Milli Takımı, Erzurum'da kampa girecek

Antrenörler Kenan Ören , Samet Oğlago, Mustafa İlçin, Dilovan Orhan ve Pelin Kar'ın yönetimindeki milli takımda, şu sporcuların bulunduğu kaydedildi:

Biathlon Milli Takımı'nın hazırlık kampı, 19 Ekim-5 Kasım tarihlerinde Erzurum 'da yapılacak.

Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi