Biathlonda Bulgar antrenör Mitev ile sözleşme yenilendi
11 saat önce
Biathlon Milli Takımı'nda antrenör Yuri Ivanov Mitev'in sözleşmesi, 1 yıl uzatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:05 Kaynak: AA
Biathlon Milli Takımı'nda antrenör Yuri Ivanov Mitev'in sözleşmesi, 1 yıl uzatıldı. Türkiye
Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, Biathlon Milli Takımı Antrenörü Yuri Ivanov Mitev ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Bulgar antrenör Yuri Ivanov Mitev ile yeniden anlaştıkları için mutlu olduklarını belirten Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Amacımız Türk kayağını iyi bir noktaya getirmek. Milli takımlarımızın en iyi şekilde uluslararası organizasyonlara hazırlanmasını istiyoruz. Bu sebeple Yuri Ivanov Mitev ile sözleşme yeniledik. Kendisinin milli takım sporcularımızı iyi bir noktaya getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
İmza töreninin ardından Bulgar antrenörün, Erzurum Kandilli
'de devam eden Biathlon Milli Takım kampına katılarak çalışmalara başladığı belirtildi.
Dışişleri'nden Nijerya'da kaçırılan Türk gemisiyle ilgili açıklama ABD'den S-400'lerle ilgili yeni açıklama: Türkiye bizi hayal kırıklığına uğrattı Trump: Türkiye 100'den fazla F-35 sipariş etti ama daha fazlasını alamaz ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması