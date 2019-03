Biatlon Dünya Şampiyonası kadınlar sprint yarışına bir ön bakış

Kadınlarda bu yıl Dünya Kupasında çok dengeli bir yapı var. Uzun yıllar sonra ilk kez 2-3 favorinin ön plana çıktığı bir sezon yerine her hafta podyumda farklı isimlerin olduğu dengeli bir sezon izliyoruz. Dolayısıyla Dünya Şampiyonası öncesinde şampiyonluk için bir çırpıda en az 7-8 aday saymak mümkün.





Kadınlarda sezonun fark yaratan ekibi İtalya oldu. İtalyanlar, Lisa Vittozzi ve Dorothea Wierer ile Dünya Kupası’nı domine ediyorlar. Dünya Kupası genel klasmanında Vittozzi ilk, Wierer ise ikinci sırada yer alıyor. İki sporcu da ortalamanın üzerinde bir kayaklı koşu kalitesine sahip ve atış hızı konusunda da fark yaratıyorlar.



Wierer sezona çok güçlü girdi. İtalyan biatlet, sezon atışlarını en kısa sürede tamamlayan isim konumunda. Her ne kadar son yarışlarda atışlardaki isabet yüzdesi biraz düşse de Wierer bu Dünya Şampiyonası’nda en önemli altın madalya adaylarından biri.



Vittozzi ise performansını Dünya Şampiyonası öncesinde arttırdı ve Dünya Kupası genel klasmanında liderliği ele geçerdi. Vittozzi özellikle bu formuyla sprint yarışında podyumda kendisine yer bulabilir.



Norveç, podyum için bu sezon sezon seviye atlayan Marte Olsbu Roiseland’a güveniyor. Kayaklı koşuda bu yıl Dünya Kupası turunun en hızlı isimlerinden biri Norveçli biatlet Dünya Şampiyonası öncesindeki son sprint yarışında ABD’de zafere ulaşmıştı.



Bu sezonki performansıyla Norveç takımının bir numarası haline gelen Roiseland için Dünya Şampiyonası’ndaki en büyük zorluk üzerindeki medya baskısı olacak. Norveçli sporcunun baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı madalya için belirleyici olacak.



Norveç’in bir diğer podyum adayı ise yıllardır takımın bir numarası olan fakat bu sezon pek formda olmayan Tiril Eckhoff. Bu sezon kayaklı koşu kısmında Dünya Kupası turunun en iyilerinden biri Eckhoff fakat atışlardaki kronik sorunu onun pek çok yarışta geride kalmasına sebebiyet veriyor. Yine de özellikle sprint yarışı için Eckhoff önemli adaylardan biri. Östersund gibi atışlarda isabet sağlamanın zor olduğu bir noktada atışlarda 10’da 9 yaparsa kendisi için podyum yolunu açabilir.



Almanya cephesinde Laura Dahlmeier ve Denise Herrmann podyum için öne çıkan isimler. 2017 Dünya Şampiyonası’nın yıldız ismi olan Laura Dahlmeier dört bireysel yarışın üçünde altın madalya alırken sprint yarışından gümüş madalya çıkarmıştı. Sezon başında yaşadığı sakatlık ve sonrasında yakalandığı gribal enfeksiyon sebebiyle sezonu geç açan ve çok fazla yarışta yer almayan Laura Dahlmeier, bu sezon Dünya Kupası’nda bir yarış kazandı ve üç kez podyum gördü. Bu Dünya Şampiyonası’nda atışlar-kayaklı koşu dengesi en iyi olan isimlerden biri olan Dahlmeier yarışacağı her disiplinde önemli bir favori.



Denise Herrmann kayaklı koşu kökenli bir isim. Kayaklı Koşu Dünya Kupası’ndan Biatlon Dünya Kupası’na üç sezon önce geçiş yapan Herrmann kayaklı koşu hızıyla fark yaratıyor ve bu sezon bir yarış kazandı. Atışlardaki kırılganlığı ve istikrarsızlığı onun en büyük eksisi fakat kayaklı koşudaki avantajıyla fark yaratarak podyuma tutunabilir.



Slovakya’nın podyum için mücadele edebilecek iki sporcusu var. Bunların ilki geçen yıl Dünya Kupası genel klasman şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Anastasiya Kuzmina. Kayaklı koşuda çok özel bir yetenek olan Kuzmina, bu sezon atışlarda oldukça fazla zorlanıyor. Bununla birlikte Kuzmina’nın kariyerindeki en büyük eksik dünya şampiyonası altını ve bu durum Kuzmina’nın üzerinde ciddi bir baskı yaratacaktır. Yine de sprint-takip ve toplu çıkış için Kuzmina - özellikle kayaklı koşudaki etkinliğiyle - önemli bir podyum adayı.



Slovakya’nın bir diğer podyum adayı ise Paulina Fialkova. Bu sezon önemli bir gelişim gösteren Fialkova, bu sezon 5 kez podyuma çıktı. Dünya şampiyonası deneyiminin kısıtlı olması Fialkova’nın en büyük dezavantajı fakat diğer favorilerden hatalar gelirse Fialkova’nın podyuma tutunması mümkün.



Ev sahibi İsveç’in kadınlardaki en büyük podyum adayı ise Hanna Öberg olacak. Olimpiyatlarda geçen yıl elde ettiği altın madalyayla ülkesinin en önemli spor figürlerinden biri haline gelen Öberg,bu sezon üç kez podyuma çıktı. Kayaklı koşuda rakipleri kadar etkili olmaması Öberg’in en büyük dezavantajı olsa da parkuru ve koşulları iyi bilmesi onun en büyük avantajı olacak. Podyuma çıkmak için atışlarda hata yapmamak zorunda olan Öberg için kayaklı koşuda bu sezonki seviyenin üzerinde bir performans sergilemek önemli bir zorunluluk.



Geçmişte Gabriela Koukalova ile biatlon sahnesinde önemli başarılar kazanan Çekya ise bu şampiyonada gençler seviyesinde dünya şampiyonluğu yaşamış olan Marketa Davidova’ya güveniyor. Bu sezon Dünya Kupası’nda bir yarış kazanan ve üç kez podyuma çıkan Davidova, büyük şampiyona baskısını kaldırıp atışlarda kırılma yaşamazsa podyum için mücadele edebilir.



Fransa’nın en formda ismi olan Anais Chevalier, bu sezon Dünya Kupası’nda iki kez podyuma çıktı. 2017 Dünya Şampiyonası’nda sprintte bir bronzu bulunan Chevalier’nin en büyük avantajı bu sezon takım lideri rolüne sahip olarak ve özgüvenle buraya gelmesi. Fransa cephesinde kadınlarda madalyaya en yakın isim Chevalier, fakat işi hiç kolay değil.





Hazırlayan: Daniels Süha Özkaya