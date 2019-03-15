Biatlon Dünya Şampiyonası'nda bir ilk: Tekli karışık takım yarışı

Östersund’da bugün dünya şampiyonaları tarihinin ilk tekli karışık takım yarışı gerçekleştirilecek.
Tekli Karışık Takımı Yarışı Nedir?
Dünya Kupası'nın en yeni disiplini olarak dikkat çeken tekli karışık takım yarışı, bu sezondan itibaren Dünya Şampiyonası
'nda da kendine yer buldu. Bu disiplinde takımlar bir kadın ve bir erkek sporcu olmak üzere iki sporcudan oluşuyor. Karışık takım yarışından en önemli farkı ise biatletlerin dönüşümlü olarak yer değiştirmeleri; yani yarışa başlayan biatlet bayrağı takım arkadaşına devrettikten 15-20 dakika sonra bir kez daha yarışa dahil oluyor. Bu dinamik yapısı ve takımların yalnızca 2 sporcudan oluşmaları, bu disiplini karışık takım yarışından ayırıyor.
Uluslararası Biatlon Birliği (IBU) tekli karışık takım yarışını, biatlonda gelişmekte olan ülkelerin de başarı elde etmesi ve biatlonun bu coğrafyalarda yaygınlaşması için önemli bir fırsat ve araç olarak görüyor. Bugünkü start listesine baktığımızda IBU’nun bu amaçlarına ulaştığını söyleyebiliriz. 29 ekibin katılacağı yarışta Yunanistan
, Moldova
gibi biatlonun pek popüler olmadığı ülkeleri de dünya şampiyonluğu mücadelesi içinde görmek mümkün.
Bu sezon Dünya Kupası'nda gerçekleştirilen iki tekli karışık takım yarışına baktığımızda İtalya
ve Norveç’in birer zaferi bulunurken, en çok podyum gören ekip ise iki yarışta da ikincilik basamağında yer alan Avusturya
oldu.
Yarış değerlendirmesiBugünkü mücadelenin en büyük favorisi Johannes Thingnes Boe-Marte Olsbu Roiseland ikilisiyle yarışacak olan Norveç olacak. Kayaklı koşuda erkekler turunun en hızlı ismi olan J.T. Boe ile kadınlar turunun bu sezon en hızlı isimlerinden biri olan Marte Olsbu Roiseland kayaklı koşuda bugün rakipsiz olacaklardır. Atışlarda sıkıntı yaşama ihtimalleri olsa da, tüm takım yarışlarında olduğu gibi bu disiplinde de 3 yedek mermi uygulamasının varlığı Norveç için riski epey azaltıyor. Ayrıca Norveç bu Dünya Şampiyonası'nda şu ana kadar istediğini tam anlamıyla elde edemedi, bu da iki yıldız ismin yarış iştahını arttıracaktır.
Dünya Kupası'ndaki tekli karışık takım yarışlarının ikisinde de ikinci olan kadrosunu Dünya Şampiyonası'nda da değiştirmeyen Avusturya, bugün Simon Eder-Lisa Theresa Hauser ikilisiyle mücadele edecek. Atışlarda Simon Eder’in hızına, kayaklı koşuda ise Lisa Theresa Hauser’e güvenen Avusturya için en büyük dezavantaj, iki sporcunun da Dünya Şampiyonası'nda şu ana kadar vasatı aşamaması. Fransa
bugün genç bir kadroyla madalya mücadelesi verecek. Dünya Kupası'nda podyum bulan Julia Simon-Antonin Guigonnat ikilisine Dünya Şampiyonası'nda da şans veren Fransa, kendileri için çok kötü geçen Östersund 2019'da işleri yoluna koymaya çalışacak. Fransa için en büyük avantaj Guigonnat’nın kayaklı koşudaki hızı olsa da, madalya yolundaki rakiplerin form durumu aynı oranda dezavantaj...
Bu sezon Dünya Kupası'nda tekli karışık takım yarışı kazanmayı başaran İtalya, ideal kadrosuyla dünya şampiyonluğu mücadelesi verecek. Dorothea Wierer- Lukas Hofer kadrosuyla yarışın en büyük favorilerinden biri olan İtalya için atışlardaki isabet yüzdesi bugün belirleyici olacak. Gün sonunda İtalya’nın podyumda olmaması büyük bir sürpriz olur. Almanya
bugün takip yarışının dünya şampiyonu ismi Denise Herrmann ve Erik Lesser ile kürsü mücadelesi verecek. Almanlar bugün kayaklı koşuda Denise Herrmann’ın hızına ve Erik Lesser’in atışlardaki etkinliğine güveniyor. Önemli bir podyum adayı olan Almanya'nın madalya yarışında fark yaratabilmesi için Erik Lesser’in kayaklı koşu performansını bir seviye yukarı çıkarması şart.
Ev sahibi İsveç
bireysel disiplinin dünya şampiyonu ismi Hanna Öberg ve erkeklerdeki 1 numarası Sebastian Samuelsson ile kürsü arayacak. Hanna Öberg’in formu ve atışlardaki istikrarı bugün İsveç’in en önemli silahı... Sebastian Samuelsson da dün erkekler bireyselde podyumu kıl payı kaçırmıştı. Seyirci desteğini iyi kullanması halinde İsveç bugünü madalyayla kapatacaktır; tabii son atışlarda tribün baskısına yenilmemeleri şartıyla... Ukrayna
, erkeklerde takip yarışının sürpriz şampiyonu Dmytro Pidruchnyi ile bugün fark yaratmaya çalışacak. Takımın kadın üyesi ise Anastasiya Merkushyna. Pidruchnyi’nin formu Ukrayna’yı podyum için umutlandırsa da Merkushyna’nın kayaklı koşudaki yavaşlığı önemli bir engel. Ukrayna, madalya için ekstrem hava koşullarının oluşmasını beklemek durumunda...
Bugünün sürpriz madalya adayları olarak ise Letonya
ve Finlandiya’yı sayabiliriz. Baiba Bendika-Andrejs Rastorgujevs ikilisiyle burada dengeli bir kadrosu olan Letonya, sürpriz bir madalya çıkarabilir. Finlandiya ise Tero Seppala ve kadınlarda fark yaratması umulan Kaisa Makarainen ile podyuma yaklaşmaya çalışacak.
2019 Biatlon Dünya Şampiyonası tekli karışık takım yarışı bu akşam saat 18.45'ten itibaren Daniels Süha Özkaya'nın anlatımıyla Eurosport
2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Podyum Tahmini: Norveç,İtalya,İsveç