Biatlon Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 15 km bireysel yarışına bir ön bakış

Bireysel disiplinde altın madalyayı getiren temel unsur kayaklı koşu değil, atışlar.

Bireysel disiplinde altın madalyayı getiren temel unsur kayaklı koşu değil, atışlar… Bu yüzden bu disiplini sprint, takip, toplu çıkış gibi kayaklı koşu eksenli diğer biatlon disiplinlerinden ayrı değerlendirmek gerekiyor. Eckhoff, Makarainen, Kuzmina gibi favorilerin kayaklı koşudaki etkinliklerine rağmen atışlardaki sorunları sebebiyle bu disiplinde pek madalya şansları yok.



Bu disiplin için en önemli podyum adayları ise İtalya’dan Lisa Vittozzi ve Dorothea Wierer, Almanya’dan Laura Dahlmeier, Norveç’ten Marte Olsbu Roiseland ve ev sahibi İsveç’ten Hanna Öberg. Bu isimler hem kayaklı koşudaki etkinlikleri hem de atışlardaki istikrarlı performanslarıyla diğer rakiplerine göre bir adım öndeler.



Bireysel disiplin, yine de biatlonun sürprize en açık yarış tipi. Bu disiplinde atışlarda 20’de 20 yapan her biatlet önemli bir madalya adayı olarak karşımıza çıkabilir. Atışların bu kadar belirleyici olduğu bir yarışta sonucu aslında biatletler kadar hava koşulları da belirler. Bu noktada Östersund’da rüzgarın on gün boyunca atışları etkileyecek seviyede olacağını ve soğuk havanın da sürpriz ihtimalini arttıracağını belirtmekte fayda var.



Tüm bu koşullar göz önüne alındığında bu yarıştan sürpriz bir dünya şampiyonu çıkabileceğini söylemek mümkün. Sürpriz yapabilecek isimler arasında biatlon stilleri atışlardaki iyi performansa dayanan ve kayaklı koşuda ortalama seviyede olan Rus ve Ukraynalı biatletleri saymak mümkün.





Daniels Süha ÖZKAYA



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