Biatlon Dünya Şampiyonası'nda son güne bir ön bakış

Toplu çıkış yarışları en formda 30 biatletin aynı anda start aldığı bir yarış tipi. Yapısı itibariyle bu yarışlar hem sprint hem de atış becerisi gerektiriyor. 1990’ların son bölümünde dünya şampiyonasına dahil edilen bu format, geleneksel olarak şampiyonaların son gününde koşuluyor.Kadınlar
Kadınlar yarışında yine çok fazla sayıda madalya adayı söz konusu. Almanya
cephesinde Denise Herrmann ve Laura Dahlmeier önemli podyum adayları olacaklar. Herrmann bu şampiyonada kayaklı koşuda fark yaratıyor. Alman biatlet için atışlardaki başarısı bugün belirleyici olacak. Eğer takip yarışında olduğu hatalarını sınırlayabilirse madalya koleksiyonuna yeni bir madalya eklemesi muhtemel.
Laura Dahlmeier özellikle büyük şampiyonalarda baskı altında ekstra performans vermesiyle tanınan bir isim. Atışlarda fark yaratan Dahlmeier’in kayaklı koşu temposu bu dünya şampiyonasında istediği seviyede olmasa da mental dayanıklılığı Alman sporcuya bugün madalya getirebilir. Norveç
podyum için Marte Olsbu Roiseland ve Tiril Eckhoff’a güveniyor. Tekli karışık takım yarışında ve kadınlar takım bayrak yarışında Norveç’in kazandığı iki madalyada da başrol oynayan isim olan Olsbu-Roiseland bugün kayaklı koşuda fark yaratacaktır. Norveçli sporcu için atışlardaki istikrar belirleyici olacak. Tiril Eckhoff takip yarışında gümüş madalya alarak beklentileri karşılamayı başardı. Atışlardaki defolarını bugün sınırlayabilirse sprinter yapısıyla son bölümde kayaklı koşuda fark yaratabilir. İtalya
bireysel yarışlarda bu şampiyonada beklentilerin altında kaldı. Bugün de Lisa Vittozzi ve Dorothea Wierer’den podyum bekliyorlar. Bireysel disiplinde gümüş madalya alan Vittozzi bugün dengeli tarzıyla madalya almaya çalışacak. Bu şampiyonada istediğini bulamayan isimlerden biri olan Dorothea Wierer dün takım kararıyla takım bayrak yarışında yarıştırılmamıştı. Bugün rakiplerine nazaran fazla dinlenmiş olması onun en büyük avantajı olacak. Atışlardaki hızıyla podyuma yaklaşması muhtemel.
Ev sahibi İsveç
yine Hanna Öberg’le kürsüye yaklaşmaya çalışacak. Tribün desteği, parkur ve koşulları tanıması bugün ev sahibi sporcunun en avantajları olacak. İsveçliler bugün Mona Brorsson’dan da bir sürpriz bekleyebilir.
Sprint yarışının dünya şampiyonu ismi Slovak biatlet Anastasiya Kuzmina bugün kayaklı koşuda mutlaka fark yaratacaktır. Ancak toplu çıkışta dört atış turu olması Kuzmina için önemli bir dezavantaj. Slovakya’nın bir diğer podyum umudu Paulina Fialkova olacak. Bu şampiyonada istediğini bulamayan isimlerden biri olan Fialkova, yine de bu sezon yaptıklarıyla göz ardı edilmemesi gereken bir isim. Finlandiya
bu şampiyonasında Makarainen’den madalya bekliyordu fakat Fin biatlet henüz podyuma dahi yaklaşamadı. Bu yarış Makarainen’in sezonu kurtarmak için son şansı. Bugün özellikle kayaklı koşuda Makarainen her şeyini verecektir. Madalya için atışlarda en az 20’de 18 yapmalı. Fransa
bugün Justine Braisaz’dan kürsü bekleyecek. Braisaz harici isimler bu Östersunds'ta pek varlık gösteremedi. Bugün de Braisaz dışında podyum bulmaları zor.
Podyum tahmini: Marte Olsbu Roeiseland, Luara Dahlmeier, Dorothea WiererErkekler
Erkekler toplu çıkış yarışında kadınlar yarışına göre çok daha kolay bir denklem söz konusu: Johannes Thingnes Boe
ve diğerleri.
J.T.Boe bugün yine altın madalyanın en büyük favorisi. Kayaklı koşuda genelde olduğu gibi fark yaratacaktır. Bu şampiyonada özellikle son atış bölümünde çok zorlanıyor. Bugün bu son atış turu sıkıntısını aşabilirse rahatlıkla dünya şampiyonluğuna uzanır.
Almanya, bireysel disiplinin dünya şampiyonu ismi Arnd Peiffer’le Boe’ye karşı koymaya çalışacak. Kayaklı koşuda da bu sezonki standartlarının üstüne çıkan Peiffer bugün madalya mücadelesi içerisinde yer alacaktır. Almanya’nın bir diğer madalya umudu da bir önceki dünya şampiyonasının yıldız ismi Benedikt
Doll olacak. Kayaklı koşuda dün takım yarışında iyi bir sınav veren Doll, atışlarda da istikrarlı bir isim. Bugün altın zor olsa da gümüş ve bronz için önemli bir aday. Rusya
Alexandr Loginov’dan bugün podyum bekliyor. Kayaklı koşusuyla bu sezon fark yaratan Loginov dün takım bayrak yarışında takımına bronz madalya getirmişti.
Fransa’da bugün Quentin Fillon Maillet’ye dikkat etmekte fayda var. Şampiyonada şu ana kadar iki madalya almayı başaran Fransız biatlet, bu sezon kayaklı koşudaki hızıyla dikkat çekiyor. Fransa’da Antonin Guigonnat da sürpriz bir podyum adayı olabilir. Martin Fourcade ise oldukça formsuz ve bugün madalya için atışlarda hatasız olmalı.
Şampiyonanın en büyük sürprizine imza atarak takipte dünya şampiyonu olan Dmytro Pidruchnyi bugün sürpriz bir madalya daha arayacak. Avusturya
podyum için Julian Eberhard ve Simon Eder’e güveniyor. Fakat işleri hiç kolay değil. Eder’in kayaklı koşuda, Eberhard’ın ise atışlarda ciddi eksikleri var.
İtalya Lukas Hofer’le sürpriz bir madalya bulabilir. Hofer dün takım bayrak yarışında kayaklı koşusuyla fark yaratan isimlerden biriydi.
Podyum tahmini: J.T.Boe, Quentin Fillion Maillet, Arnd Peiffer
Hazırlayan: Daniels Süha ÖZKAYA