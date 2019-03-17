Biatlon Dünya Şampiyonası'nda takım bayrak yarışları günü

Kadınlar





Bu sezon Dünya Kupası’nda kadınlar takım bayrak yarışlarında dört yarışta dört farklı kazanan çıktı. İtalya, Rusya, Fransa ve Almanya bu disiplinde yarış kazanmayı başaran ülkeler oldular.



Yarışın en büyük favorisi buraya son dünya şampiyonu olarak gelen Almanya olacaktır. Yıllardır aynı kadroyla mücadele eden Almanlar, özellikle Laura Dahlmeier’in liderliğiyle diğer takımların bir adım önünde.



Fransa bir diğer önemli podyum adayı. Fransızların dört sporcusu da neredeyse birbiriyle aynı seviyede olan ortalama üstü sporcular. Bu durum, özellikle takım bayrak yarışları için çok büyük bir avantaj. Çünkü sporcular yer değiştirse de yarış içinde takımdaki güç dengesi pek değişmiyor. Fransa, bu sayede 2017 Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya almıştı. Bu kez daha büyük bir başarıya imza atabilirler.



İtalya bu sezon Dünya Kupası’nda bir yarış kazanmayı başardı. Onlar için en büyük avantaj Lisa Vittozzi ve Dorothea Wierer’in şampiyonaya çok formda gelmiş olması diyebilirdik fakat Wierer alınan son dakika kararıyla takımdan çıkarıldı. Bu durumun onların madalya şansını azalttığını söylemek mümkün. Öte yandan Runggaldier ve Sanfilippo’nun kayaklı koşuda yeterince güçlü olmamaları ve atışlardaki istikrarsız performansları İtalya için dezavantaj doğuruyor.



Norveç bu sezon Dünya Kupası’nda yarış kazanamadı fakat son iki yarışta podyum bulmayı başardı. Norveç takımı da nihayet ideal kadrosunu bulmuş durumda. Marte Olsbu Roiseland, Tiril Eckhoff, İngrid Landmark Tandrevold, Synnove Solemdal kadrosu Norveç’e bu şampiyonada podyum getirebilir. Norveç’in en büyük avantajı Olsbu Roiseland, Eckhoff ve Landmark Tandrevold’ün Östersund’a çok formda gelecek olması. En büyük eksileri ise atışlarda çok fazla sorun yaşayabilmeleri.



Rusya bu sezon Dünya Kupası’nda bir yarış kazanmayı başardı. Dünya Kupası sezonunun en büyük sürprizlerinden biri olan bu galibiyet Rusya’yı şampiyona öncesi umutlandırsa da işleri hiç kolay değil. Zira diğer rakipleri gibi ideal bir dörtlü bulabilmiş değiller. Bununla birlikte kayaklı koşuda da podyum için rakipleri olan ülkelerin çok gerisindeler. Rusya’nın Östersund’da podyum bulması için yarışa ekstrem hava koşullarının damga vurması gerekiyor. Rüzgarın sonucu domine ettiği bir yarış olursa, atışlardaki iyi performanslarıyla podyuma uzanabilirler.



Ev sahibi İsveç son olimpiyatlarda takım bayrak yarışında gümüş madalya elde etmişti. Takımın antrenörü Wolfgang Pichler bu şampiyonada İsveç’in en büyük hedefinin tüm takım bayrak yarışlarını kazanmak olduğunu açıkladı. Dengeli kadroları avantajlarından biri. Bu sezon Dünya Kupası’nda podyum bulmayı başarsalar da henüz yarış galibiyetleri yok. Fakat kendi evlerinde ve iyi bildikleri parkurda yarışaracak olmanın avantajına sahipler. Eğer bu yıl olduğu gibi Dünya Şampiyonası’nda da Hanna Öberg’i son sporcu olarak yarıştırırlarsa yarışın başında sıkıntı yaşayabilirler. İsveç için atışlardaki başarı podyum için belirleyici olacak.



Ukrayna 2017 Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya almıştı fakat bu yıl takım halinde çok kötü bir sezon geçiriyorlar. Yuliya Jima dışında bu sezon Dünya Kupası’nda yarış kazanabilen bir sporcuları yok. Bu şampiyonada podyum, onlar için pek mümkün gözükmüyor. Ukrayna da, tıpkı Rusya gibi podyum bulmak için ekstrem hava koşullarını bekleyecek.



Podyum Tahmini: Almanya,Fransa,Norveç





Erkekler





Dünya Kupası’nda takım bayrak yarışı bu sezon favorilerin damga vurduğu bir disiplin olarak öne çıktı. Norveç iki yarış kazanırken İsveç ve Rusya ise birer yarış kazandı.



Bu yarış ev sahibi İsveç için büyük bir öneme sahip. İsveç takımının antrenörü Wolfgang Pichler turnuva öncesi basına verdiği röportajlarda İsveç için dünya şampiyonasında en önemli yarışların takım bayrak yarışları olduğunu sıkça vurguladı. Hem antrenörün bu yaklaşımı hem de İsveç basınının bu mücadeleyi Norveç-İsveç çekişmesi ekseninde ele alması İsveç için bu yarışın önemini arttırıyor. Çekişmenin diğer tarafı Norveç ise bu yarışta kadro kalitesiyle bu disiplinde en büyük favori olacak.



Fransa, bu sezon takım bayrak yarışı kazanamadı. Fakat dengeli kadro yapısı ve neredeyse tüm sporcularının kariyer sezonunu yaşamasıyla birlikte gizli favori konumundalar.



Almanya çok kötü bir sezon geçiriyor ve şampiyona, sezonu kurtarmak için son şansları. Alman medyası da takım bayrak yarışını çok fazla önemsiyor. Yine de Almanya’nın bu form durumuyla dünya şampiyonasında altın alması çok kolay değil.



Rusya bu sezon Dünya Kupasında bir yarış kazandı. En büyük avantajları sporcularının atışlarda istikrarlı olmaları ve medya baskısının ilk kez normal seviyede olması. Dünya şampiyonu olarak geliyorlar ve burada unvanlarını korumak istiyorsa mutlaka atışlarda kusursuz olmalılar.



Avusturya üç güçlü sporcuya sahip fakat takım bayrak yarışında fark yaratacak bir liderleri yok. Takımın son tamamlayıcı parçasını bir türlü bulabilmiş değiller. Atışlarda kusursuz olurlarsa madalya çıkartabilirler fakat madalya için öndekilerin hata yapması da şart.



Podyum Tahmini: Norveç, Fransa, İsveç





Hazırlayan: Daniels Süha ÖZKAYA



