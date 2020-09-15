Biatlon EYOF Milli Takımı, Erzurum'da kampa girecek

Kamp müdürü Fırat Çelik, antrenörler Mustafa İlçin, Büşra Güneş ve Ceren Demirden yönetimindeki milli takımda şu sporcuların yer aldığı kaydedildi:

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, 2020 yılı faaliyet programında bulunan kampın 3 Ekim'e kadar süreceği belirtildi.

Biatlon Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) Milli Takımı'nın Erzurum 'da yapacağı kamp yarın başlayacak.

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