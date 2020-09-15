Biatlon Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) Milli Takımı'nın Erzurum'da yapacağı kamp yarın başlayacak.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, 2020 yılı faaliyet programında bulunan kampın 3 Ekim'e kadar süreceği belirtildi.
Kamp müdürü Fırat Çelik, antrenörler Mustafa İlçin, Büşra Güneş ve Ceren Demirden yönetimindeki milli takımda şu sporcuların yer aldığı kaydedildi:
Kadınlar: Ebru Tuncer (Niğde), Elanur Şepçi (Kastamonu), Özdenur Özden (Kastamonu), Betül Demir (Kars), Eylül Sarı (Hakkari)
Erkekler: Barış Oduncu (Bitlis), Alican Dayan (Hakkari), Metehan Türkeş (Ankara), Volkan Oğur (Ağrı).
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:25 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Biatlon EYOF Milli Takımı, Erzurum'da kampa girecek - Son Dakika Spor