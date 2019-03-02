Biatlon Milli Takımı, Avrupa Gençler Şampiyonası'na Hazır

İSTANBUL / DHABiatlon Milli Takımı, 3-11 Mart tarihlerinde Norveç'in Sjusjoen kentinde düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.

İSTANBUL/ DHA



Biatlon Milli Takımı, 3-11 Mart tarihlerinde Norveç'in Sjusjoen kentinde düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.



Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde kamp çalışmalarını noktalayan milliler, yarın Norveç'e hareket edecek. Norveç'te ülkemizi temsil edecek kafilede yer alan sporcular ve yarışacağı branşlar şöyle;



Zana Öztunç, Okan Alalma, Halil İbrahim Yılmaz, Zeynep Elif Durlanık, Gülşah Ağa



Individual erkekler 15 km/ Individual 2,5 km/ Sprint erkekler 10 km/ Sprint bayanlar 7,5/ Pursuit erkekler 12,5 km/ Pursuit bayanlar 10 km/ Karışık bayrak





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