Son Dakika Haberleri: Biatlon Milli Takımı, Avrupa Gençler Şampiyonası'na Hazır

Biatlon Milli Takımı, Avrupa Gençler Şampiyonası'na Hazır

37 dakika önce

İSTANBUL / DHABiatlon Milli Takımı, 3-11 Mart tarihlerinde Norveç'in Sjusjoen kentinde düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.

Biatlon Milli Takımı, Avrupa Gençler Şampiyonası'na Hazır, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Biatlon Milli Takımı, 3-11 Mart tarihlerinde Norveç'in Sjusjoen kentinde düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.

Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde kamp çalışmalarını noktalayan milliler, yarın Norveç'e hareket edecek. Norveç'te ülkemizi temsil edecek kafilede yer alan sporcular ve yarışacağı branşlar şöyle;

Zana Öztunç, Okan Alalma, Halil İbrahim Yılmaz, Zeynep Elif Durlanık, Gülşah Ağa

Individual erkekler 15 km/ Individual 2,5 km/ Sprint erkekler 10 km/ Sprint bayanlar 7,5/ Pursuit erkekler 12,5 km/ Pursuit bayanlar 10 km/ Karışık bayrak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:47 Kaynak: DHA

Norveç, Avrupa, Spor
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