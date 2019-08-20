Biatlon Yaz Dünya Şampiyonası yarın başlayacak
41 dakika önce
Biatlon Yaz Dünya Şampiyonası, yarın Belarus'un başkenti Minsk'te başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:24 Kaynak: AA
Biatlon Yaz Dünya Şampiyonası
, yarın Belarus
'un başkenti Minsk'te başlayacak. Türkiye
Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 25 Ağustos Pazar günü sona erecek şampiyonada Türkiye, 5 sporcuyla mücadele edecek.
Organizasyonda 27 ülkeden 257 sporcu kürsü mücadelesi verecek.
Antrenörlüklerini Mustafa İlçin ile Şadi Yusufoğlu'nun yaptığı Biatlon Milli Takımı; Halil İbrahim Yılmaz
, Mehmet Üstüntaş, Zana Öztuç, Gülşah Ağa ve Zeynep Elif Durlanık'tan oluşuyor.
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