Son Dakika Haberleri: Biatlon Yaz Dünya Şampiyonası yarın başlayacak
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Biatlon Yaz Dünya Şampiyonası yarın başlayacak

41 dakika önce

Biatlon Yaz Dünya Şampiyonası, yarın Belarus'un başkenti Minsk'te başlayacak.

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Biatlon Yaz Dünya Şampiyonası, yarın Belarus'un başkenti Minsk'te başlayacak.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 25 Ağustos Pazar günü sona erecek şampiyonada Türkiye, 5 sporcuyla mücadele edecek.
Organizasyonda 27 ülkeden 257 sporcu kürsü mücadelesi verecek.
Antrenörlüklerini Mustafa İlçin ile Şadi Yusufoğlu'nun yaptığı Biatlon Milli Takımı; Halil İbrahim Yılmaz, Mehmet Üstüntaş, Zana Öztuç, Gülşah Ağa ve Zeynep Elif Durlanık'tan oluşuyor.
Dünya Şampiyonası, Belarus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:24 Kaynak: AA
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