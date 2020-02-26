Biatlonda Avrupa Şampiyonası heyecanı Belarus'ta yaşanıyor

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Avrupa Biatlon Şampiyonası başladı.

Minsk'te 30 ülkeden 126 erkek, 100 kadın olmak üzere toplam 226 sporcunun katıldığı şampiyonaya Türkiye erkeklerde Zana Öztunç, kadınlarda ise Gülşah Ağa ve Berna Yılmaz ile katılım sağlıyor. Yuri İvanov Mitev ve Ceren Demirden'in antrenör olarak yer aldığı milli takımda genel sekreter Tevfik Odabaşı ise kafile başkanlığı yapıyor.

Şampiyonanın ilk gününde milli sporcularımız süper sprint yarışmasında mücadele etti.