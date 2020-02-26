Son Dakika › Spor › Biatlonda Avrupa Şampiyonası heyecanı Belarus'ta yaşanıyor - Son Dakika Spor
Biatlonda Avrupa Şampiyonası heyecanı Belarus'ta yaşanıyor
6 saat önce
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Avrupa Biatlon Şampiyonası başladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:55 Kaynak: DHA
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Avrupa Biatlon Şampiyonası başladı.
Minsk'te 30 ülkeden 126 erkek, 100 kadın olmak üzere toplam 226 sporcunun katıldığı şampiyonaya Türkiye erkeklerde Zana Öztunç, kadınlarda ise Gülşah Ağa ve Berna Yılmaz ile katılım sağlıyor. Yuri İvanov Mitev ve Ceren Demirden'in antrenör olarak yer aldığı milli takımda genel sekreter Tevfik Odabaşı ise kafile başkanlığı yapıyor.
Şampiyonanın ilk gününde milli sporcularımız süper sprint yarışmasında mücadele etti.
Son Dakika Koronavirüs (Covid-19) İtalya'dan Avrupa'ya yayılıyor İngiltere'de toplu koronavirüs testleri yapılacak Dorukhan Toköz, Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamayacak Avrupa kupalarından men edilen Manchester City, CAS'a başvurdu