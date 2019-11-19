Son Dakika Haberleri: Biber gazı kapsülü gözüne isabet etti
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Biber gazı kapsülü gözüne isabet etti

6 saat önce

Fransa'da sarı yelekliler eylemlerinin birinci yıl dönümünde sokağa çıkan göstericinin gözüne biber gazı kapsülü isabet etti.

Biber gazı kapsülü gözüne isabet etti, System.String[]

Fransa'da sarı yelekliler eylemlerinin birinci yıl dönümünde sokağa çıkan göstericinin gözüne biber gazı kapsülü isabet etti. O anları, eylemde yanında bulunan arkadaşı kaydetti.

Olay, başkent Paris'te sarı yeleklilerin toplandığı Place d'Italie bölgesinde meydana geldi. Eylemden önce toplanan kalabalık üzerine bir anda polis tarafından biber gazı atıldı. Biber gazı kapsüllerinden biri eylem için Valenciennes şehrinden gelen göstericinin gözüne isabet etti. Göstericinin, tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve gözünü kaybetme riski olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Eylemcilerin meydandaki toplanma görüntüleri

-Biber gazı kapsülünün göstericilerden birinin gözüne isabet etmesi


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:34 Kaynak: DHA
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