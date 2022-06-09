İddiaya göre, astsubay E.Ş, cep telefonunu satmak için bir internet sitesine ilan verdi. M.C.Ş. (22) ve S.K. (21) adlı kadın, telefonu satın alma bahanesiyle E.Ş. ile iletişime geçerek Sülün Kuşu Kavşağı'nda buluştu.

Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Sülün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Biber gazı sıkarak askerin cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.