Biber gazı sıkılıp, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Biber gazı sıkılıp, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü (3) - Son Dakika

Biber gazı sıkılıp, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü (3)

29 dakika önce

TUTUKLANDILARKahramanmaraş'ta, Murat Firdevsoğlu'nu planlayarak öldüren Hatice Tokur ile yeğeni Mehmet Tokur, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Biber gazı sıkılıp, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü (3), System.String[]

TUTUKLANDILAR

Kahramanmaraş'ta, Murat Firdevsoğlu'nu planlayarak öldüren Hatice Tokur ile yeğeni Mehmet Tokur, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kahramanmaraş, Hatice Çarpar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:28 Kaynak: DHA
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