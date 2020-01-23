Biber gazı sıkılıp, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü (3) - Son Dakika

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Biber gazı sıkılıp, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü (3)
29 dakika önce
TUTUKLANDILARKahramanmaraş'ta, Murat Firdevsoğlu'nu planlayarak öldüren Hatice Tokur ile yeğeni Mehmet Tokur, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:28 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Kahramanmaraş'ta, Murat Firdevsoğlu'nu planlayarak öldüren Hatice Tokur ile yeğeni Mehmet Tokur, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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