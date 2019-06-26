Son Dakika Haberleri: Biber gazı sıktıkları iddiasıyla bekçilere pompalı tüfekle ateş etti
Son Dakika Güncel Haber

Biber gazı sıktıkları iddiasıyla bekçilere pompalı tüfekle ateş etti

1 saat önce

ANTALYA'da A.Ö., düğünde kendisine biber gazı sıktığını öne sürdüğü bekçilere pompalı tüfekle ateş açtı.

Biber gazı sıktıkları iddiasıyla bekçilere pompalı tüfekle ateş etti, System.String[]


ANTALYA'da A.Ö., düğünde kendisine biber gazı sıktığını öne sürdüğü bekçilere pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, kaçan A.Ö.'yü yakalama çalışmaları sürüyor.
Olay, gece yarısı Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce sokak üzerinde düzenlenen düğünde kavga çıkması üzerine mahalle bekçileri müdahale etti. Kavga edenleri ayırmakta güçlük çeken bekçiler, iddiaya göre, biber gazı kullandı. Aynı düğünde biber gazı sıkılan A.Ö., dün gece yarısı sokak üzerinde bekçileri gördü. Bekçilere, "Bana biber gazı sıkmıştınız" diye seslenen A.Ö., pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.
ZIRHLI ARAÇLAR GELDİ
Saldırıdan kurtularak güvenli bir bölgeye geçen bekçilerin takviye ekip istemesi üzerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Silahlı şüphelinin evinin bulunduğu sokağa gelen polisler önlem amacıyla çelik yelek giyerek bekledi. A.Ö.'nün evine giren polisler, şüphelinin evde olmadığını tespit etti. Özel harekat polisleri, kalkanları ve zırhlı araçları ile ara sokaklarda A.Ö.'yü aramaya başladı. Yakınlarının cep telefonu ile ulaştığı A.Ö. "Çok fazla polis var, oraya gelmem" dedi. Sokaktan çıkan araçlar ise polisler tarafından arandı. A.Ö.'nün olay anında yanında bulunan yakınları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:35 Kaynak: DHA
Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocalarıyla sorunlarını çözmek umuduyla hepsi aynı erkekle buluştu Ankara'da gece kulübüne pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı Güvenlik görevlisi yaşlı bekçiyi döverek öldürdü İşte Mehmet Topal'ın Fenerbahçe'den ayrılık sebebi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:49:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Biber gazı sıktıkları iddiasıyla bekçilere pompalı tüfekle ateş etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]