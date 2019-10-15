Son Dakika Haberleri: Biber gazıyla kuyumcu gasbeden şüpheli kaçarken yakalandı
Son Dakika Güncel Biber gazıyla kuyumcu gasbeden şüpheli kaçarken yakalandı

Biber gazıyla kuyumcu gasbeden şüpheli kaçarken yakalandı

43 dakika önce

KÜTAHYA'da girdiği bir kuyumcuda iş yeri sahibinin yüzüne biber gazı sıkarak 20 bin lira değerinde 2 altın bilezik gasbeden İ.T., taksiyle kaçarken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Biber gazıyla kuyumcu gasbeden şüpheli kaçarken yakalandı, System.String[]

KÜTAHYA'da girdiği bir kuyumcuda iş yeri sahibinin yüzüne biber gazı sıkarak 20 bin lira değerinde 2 altın bilezik gasbeden İ.T., taksiyle kaçarken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Paşam Sultan Mahallesi'ndeki Sarraflar Çarşısı'na gelen İ.T., çarşı içerisinde K.K.'ye ait kuyumcu dükkanına girdi. Altın bileziklere bakmak istediğini söyleyen İ.T., cebinden çıkardığı biber gazını iş yeri sahibi K.K.'nin yüzüne sıktıktan sonra 20 bin lira değerindeki 2 altın bileziği alarak kaçtı. Çarşı içerisinde kendisini durdurmak isteyen bir kadının da yüzüne biber gazı sıkan şüpheli İ.T., taksiye binerek uzaklaştı. İhbar üzerine gelen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli İ.T.'nin taksiyle kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri, taksiyi Eskişehir karayolu 30'ncu kilometresinde durdurarak şüpheli İ.T.'yi yakaladı. Gasbedilen altın bilezikler de şüpheli İ.T.'nin cebinde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüpheli İ.T.'nin hırsızlıktan sabıkalı olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kütahya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:35 Kaynak: DHA
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