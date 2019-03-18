Son Dakika Haberleri: Biber Görünümlü Limon Görenleri Hayrete Düşürdü

Biber Görünümlü Limon Görenleri Hayrete Düşürdü

1 saat önce

OSMANİYE'de, biber görünümlü limon, görenleri hayrete düşürdü.

Biber Görünümlü Limon Görenleri Hayrete Düşürdü, System.String[]
OSMANİYE'de, biber görünümlü limon, görenleri hayrete düşürdü.

Merkeze bağlı Kayalı Köyünde oturan emekli işçi Ömer Mazı (65) bahçesinde limon toplarken ağaçtaki bibere benzeyen meyveyi fark etti. Mazı, ağaçtan kopardığı yaklaşık 12 santim uzunluğundaki limonu alarak evine geldi. Biber görünümlü limonu ailesine ve komşularına gösteren Mazı, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım ve çok şaşırdım. Limonları toplarken önce biber sandım ama koparıp incelediğimde limon olduğunu fark ettim. Benim gibi ailem ve komşular da ilk gördüklerinde biber sandılar" dedi.

- Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:33 Kaynak: DHA

İşçi, Kayalı, Osmaniye, Güncel
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