Biber kasalarında uyuşturucu geçirmeye çalıştı, rengi tutturamayınca yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Biber kasalarında uyuşturucu geçirmeye çalıştı, rengi tutturamayınca yakalandı - Son Dakika Dünya

Biber kasalarında uyuşturucu geçirmeye çalıştı, rengi tutturamayınca yakalandı

6 saat önce

Meksika'dan ABD'ye biber kasaları içinde uyuşturucu sokmaya çalışan adam, gerçek biberlerin altına serdiği 'fotoğraftaki biberlerin' rengi farklı olunca yakalandı.

Biber kasalarında uyuşturucu geçirmeye çalıştı, rengi tutturamayınca yakalandı, System.String[]

Meksika'dan ABD'ye biber kasaları içinde uyuşturucu sokmaya çalışan adam, gerçek biberlerin altına serdiği 'fotoğraftaki biberlerin' rengi farklı olunca yakalandı. Kasaları açan polis 100 paket uyuşturucu ele geçirdi.

Kaliforniya eyaleti San Diego Sınır Polisi ilginç bir 'uyuşturucu ele geçirme' vakasını yayınladı.

Ekim ayında meydana geldiği belirtilen olayda bir kişinin biber kasaları ile sınırı geçmeye çalıştığı; polisin yaptığı kontrolde kasalar içinde gerçek biberlerin altında farklı renkte biberlerin görsellerinin bulunduğu fotoğraflar olduğunun fark edildiği kaydedildi. Durumdan şüphelenen polisin fotoğrafı kaldırdığında 100 adet uyuşturucu paketi ele geçirdiği; 28 yaşındaki şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. 200 bin dolar değerindeki uyuşturucu maddenin imha edildiği; olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Polis, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
ABD mahkemesinden Bayer ve BASF'e 265 milyon dolarlık ceza Antalya'da belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
23:20 Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 00:17:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Biber kasalarında uyuşturucu geçirmeye çalıştı, rengi tutturamayınca yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]