Biber ve Zeytinyağında kaliteyi arttırmak için projeler üretiliyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMER), Kilis tarımında verimin arttırılması ve kalitenin istenen seviyeye gelmesi için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

"Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı" ile İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Biber ve Zeytinyağında Tarladan Sofraya Verim ve Kalitenin Arttırılması Projesi"nin bahçe günü faaliyet toplantısı gerçekleştirildi.

Uygulanacak olan proje ile biber yetiştiriciliğinde sorun olan hastalıkları belirlemek, üreticilere alternatif çeşitler sunmak, ürün kayıplarının önüne geçmek ve geleneksel üretim yöntemlerinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak biberin pazar değerini yükseltmek amaçlanıyor. Projede, aynı zamanda tarihi 4 bin yıla dayanan Kilis yağlık zeytin çeşidinden elde edilen yağın bileşenlerini ortaya çıkararak uygun hasat zamanı, zeytin genotipi, sıkım sıcaklığı ve depo koşullarının belirlenmesi de hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, "Kilis ve bulunduğu bölgenin tarımının geliştirilmesi, tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesi noktasında Üniversitemizin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Ziraat Fakültesindeki akademisyenlerimizin yaptığı bilimsel çalışmaların yanında, tarımsal üretimin yapıldığı arazide de üretim, analiz, verim ve kalite konusunda uygulamalarımız ve çiftçilerimizle ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalarımız etkin bir şekilde devam etmektedir. Kilis'in bulunduğu tarımsal konumdan dolayı özellikle yağlık zeytin üretimi ve hasadı, fide yetiştiriciliği, sebze yetiştiriciliği konularında çiftçilerimizle iş birliği içerisinde üretime dönük çalışmalarımızı sürdürerek Kilis tarımına ve Kilisli çiftçilerimize tarımsal uygulamalarda hem öncü hem de destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - KİLİS