Biber yüklü tır TEM'de köprüden uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Biber yüklü tır TEM'de köprüden uçtu: 2 yaralı
Biber yüklü tır TEM'de köprüden uçtu: 2 yaralı Düzce TEM otoyolu Küçük Melen mevkiinde meydana gelen trafik kazasında tır, köprüden uçarak takla attı.
Biber yüklü tır TEM'de köprüden uçtu: 2 yaralı
DÜZCE - Düzce TEM otoyolu Küçük Melen mevkiinde meydana gelen trafik kazasında tır, köprüden uçarak takla attı. Kaza da şans eseri baba oğul ölümden döndü.
Kaza TEM otoyolu Küçük Melen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nevşehir'den İstanbul'a biber taşıyan Ramazan A. idaresindeki 50 DA 356 plakalı tır, küçük Melen mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile köprüden uçarak Yeni taşköprü-Paşakonağı köylerinin birleşim yoluna düştü. Kazayı gören ve yol güzergahında olan vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koşarken, bölgeye 112 Acil sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Bu esnada yaralı sürücü Ramazan A. ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu Ahmet A. olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafın takla atan tırdan çıkartılarak 112 ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Tır'ın uçtuğu Yeni Taşköprü-Paşakonağı birleşim yolu saçılan biberler dolayısı ile trafiğe kapandı. Yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından biberler toplanırken yol trafiğe açıldı. Emniyet ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 08:32 Kaynak: İHA
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