Son Dakika Haberleri: Biberler kurutulmaya bırakıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Biberler kurutulmaya bırakıldı

1 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde kışlık yiyeceklerini hazırlamaya başlayan kadınlar, yaptıkları salçaların ardından biberlerini de hazırlamaya başladı.

Biberler kurutulmaya bırakıldı, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde kışlık yiyeceklerini hazırlamaya başlayan kadınlar, yaptıkları salçaların ardından biberlerini de hazırlamaya başladı.

Sebzelerin bolluğu ve hava sıcaklıklarından yararlanmak isteyen Sarıgöllü ev hanımları, domates salçasından sonra, şimdi de kışlık kurutmalık biberleri iplere dizdikten sonra gölge altına koyarak kurutma çalışmalarına başladı.

Yerli biberlerin bol olması nedeniyle kilosunu 1,5-2,5 TL arasından satın alan ev hanımları iplere dizdikleri biberleri, kargılara bağladıktan sonra vitamin değeri kaybolmasın diye gölge bir alana kurumaları için bırakıyorlar.

Sarıgöllü ev hanımları tarafından evlerde kendi imkanlarıyla yaptıkları kurutmalık biberler acı ve tatlı olarak kurutulurken kış aylarında hem yemekleri lezzetlendirmek hem de dolma yapımında kullanılıyor. Havaların sıcak olması nedeniyle gölgede kendi halinde kurutulmaya bırakılan biberlerin 10-15 gün içinde kuruma işleminin tamamlandığı belirtildi. - MANİSA
Sarıgöl, Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü isimden altına yatırım tavsiyesi: Fiyata bakmadan alın
Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a evliliğinin devam etmesi için 500 bin TL teklif ettiği ortaya çıktı İmamoğlu'ndan gazetecinin "Kayyum operasyonu sonrası gözler diğer büyükşehirlere çevrildi" sözlerine tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 17:12:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Biberler kurutulmaya bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]