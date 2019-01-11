Biberon Çürükleri Diş Yapısını Bozuyor !

Biberon çürükleri erken dönemde süt dişlerinde meydana gelen çürüklerdir ve tedavi edilmez ise yerine gelecek daimi dişlerin sağlığını olumsuz etkilemektedir... Bebeklik döneminde biberon emzik ve anne sütünden kaynaklanır.Mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Süt dişleri 7 12 yaşlarına kadar ağızda sağlıklı şekilde kalması gereken dişlerdir. Tedavisi anne baba kucağında uzman hekim tarafında yapılması gerekir. çok sayıda işlem var ise genel anestezi altında yapmak gerekebilir.

Bu çürüklerin tedavi edilmemesi sonucu ağrı apse enfeksiyon ve dişin kaybı meydana gelecektir. Süt dişinin erken kaybı hem psikolojik olarak çocuğu olumsuz etkilemekte hemde yerine gelecek daimi dişin yanlık çıkmasına gömülü kalmasına sebep olacaktır. Bu çürükler oluşmuş ise tedavi edilmesi gerekir. Daha da önemlisi oluşmadan önlenmesi gerekir.

BİBERON ÇÜRÜKLERİ NASIL ÖNLENİR?

1 yaşıdan sonra uyku sırasında biberon emzik veya anne sütü veirlmemesi gerekir beslenmeden sonra mutlaka su içirilmesi gerekir

dişler ilk sürmeye başladığında nemli temiz bir bez ile silinmeli ve diş temizleme silikonları kullanılmalıdır

erken dönemde bir diş hekimi kontrolu yapılmalı ve çürük oluşmaması için önlemler alınmalıdır

ara öğünmlerde dişlerin üzerine yapışan karbonhidratlı gıdalar yerine lifli meyve sebze kuruyemiş verilmelidir

3 yaşına kadar tükürme refleksi gelişmeyeceğinden macunsuz küçük boyutlu bir fırça ile fırçalama alışkanlığı edinilmelidir

çocukların dişlerini kendileri fırçalamaları teşvik edilmelidir. ve çocuğumuza örnek teşkil etmesi için onun yanında dişlerimizi fırçalayabiliriz.