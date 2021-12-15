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Biberonla beslediği sincap yavrusunu yanından ayırmıyor - Son Dakika

Biberonla beslediği sincap yavrusunu yanından ayırmıyor

15.12.2021 11:00

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kesilen bir ağacın kovuğunda bulunan yavru sincap, ilçede çiçekçilik yapan Sinan Biçer tarafından sahiplenildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kesilen bir ağacın kovuğunda bulunan yavru sincap, ilçede çiçekçilik yapan Sinan Biçer tarafından sahiplenildi.

Dere Mahallesi'nde çiçekçi dükkanı işleten Sinan Biçer'in arkadaşı, 5 ay önce kestiği bir ağacın kovuğunda yavru bir sincap buldu.

Arkadaşının getirdiği sincabı çok seven Biçer, onu bir süre biberonla süt vererek besledi. Biraz büyümesinin ardından doğaya bıraktığı sincabın geri gelmesi üzerine Biçer, "Mamut" adını verdiği hayvanı beslemeye devam etti.

Biçer, iş yerine bile birlikte gittiği sevimli dostunu bir an olsun yanından ayırmıyor.

Biçer, AA muhabirine, marangoz olan arkadaşının ormanda kestiği bir ağacın kovuğunda bulduğu sincap yavrusunu kendisine getirdiğini söyledi.

Biberonla beslediği sincabın yanından ayrılmadığını aktaran Biçer, "5 aydır bakıyorum. İlk önce biberonla baktık, süt içirdik. Baya büyüdü. Sonra fındık, ceviz yemeye başladı. Artık bizim aileden biri gibi oldu. Her gün benimle işe gelip gidiyor. Buradaki komşu esnaf da çok seviyor, herkesin maskotu oldu." diye konuştu.

Esnaf Ayşe Doğan da Mamut'un, caddenin vazgeçilmezi olduğunu belirtti.

Mamut'u çok sevdiklerini dile getiren Doğan, "Ona çok alıştık. Her gün birlikteyiz. Yabani bir hayvan gibi değil, çok dost canlısı. Bizim de dostumuz oldu. Onunla keyifli zamanlar geçiriyoruz." dedi.

Biberonla beslediği sincap yavrusunu yanından ayırmıyor
Biberonla beslediği sincap yavrusunu yanından ayırmıyor
Biberonla beslediği sincap yavrusunu yanından ayırmıyor
Biberonla beslediği sincap yavrusunu yanından ayırmıyor
Biberonla beslediği sincap yavrusunu yanından ayırmıyor

DOST Partisi, Osmaniye, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biberonla beslediği sincap yavrusunu yanından ayırmıyor - Son Dakika


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