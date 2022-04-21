Biberonla beslenen sıpalar "Keten" ile "Kadife" hayvanat bahçesine neşe kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Biberonla beslenen sıpalar "Keten" ile "Kadife" hayvanat bahçesine neşe kattı

21.04.2022 12:03
Biberonla beslenen sıpalar "Keten" ile "Kadife" hayvanat bahçesine neşe kattı

Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinin rehabilitasyon merkezinde bir haftalıkken koruma altına alınan 2 eşek yavrusunun, bakımı özenle yapılıyor.

Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinin rehabilitasyon merkezinde bir haftalıkken koruma altına alınan 2 eşek yavrusunun, bakımı özenle yapılıyor.

Karapınar ilçesindeki kırsal arazide vatandaşlar yaklaşık bir haftalıkken bulunan yavrular, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı.

Yoğun bir bakım süreciyle 3 haftada kendilerini toparlayan sıpalar, özel alana yerleştirildi.

Veterinerler biri erkek biri dişi olan yavrulara "Keten" ve "Kadife" ismini verdi. Bakıcılar ise sevimli sıpaları biberonla besleyip, tüylerini fırçalıyor.

Yavrular, hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgisini görüyor.

"Temizlik, tımar ve bakımlarını günlük rutin olarak yapıyoruz"

Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Abdurrahman Pirinç, AA muhabirine, ihbar üzerine gittikleri bölgede buldukları iki yavruyu korumaya aldıklarını söyledi.

Besleme, tedavi ve bakımlarını üstlenerek yavruların büyümesini sağlayacaklarını vurgulayan Pirinç, "Bize geldiklerinde bir haftalıklardı ve süte de yeni başladıkları için anneye çok düşkünlerdi. Bizim iyi de bir ekibimiz var. Bu sayede hayvanlar geldiği ilk gün tam bir anne şefkati gösteremezsek de biberonla süt ikamesiyle beslemeye başladık. Hayvanların temizliğini, tımarını ve bakımlarını günlük rutin olarak yapıyoruz. Gözetim altında tutuyoruz." diye konuştu.

"Hayvanat bahçemizin yeni maskotu oldular"

Pirinç, sürekli genel sağlık kontrollerini yaptıkları yavruların artık herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bunlar şu anda hayvanat bahçemizin neşe kaynakları oldu. Özellikle hafta sonları ziyaretçilerimizin yoğun ilgisini görüyorlar. Hatta çocukların sevmesine de izin veriyoruz. Hayvanat bahçemizin yeni maskotu oldular. Bize de alıştıkları için acıktıklarında bize doğru geliyorlar. Acıktıklarını hissettiğimiz her anda aynı annesinin yaptığı gibi aynı şefkati göstererek biberonla onları besliyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Genç kızlara rezidanstaki işkence saatler sürmüş Genç kızlara rezidanstaki işkence saatler sürmüş Libyalı turisti bıçaklayıp, çantasını gasbederek kaçtı Libyalı turisti bıçaklayıp, çantasını gasbederek kaçtı

Karatay Belediyesi, Rehabilitasyon, Pirinç, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biberonla beslenen sıpalar 'Keten' ile 'Kadife' hayvanat bahçesine neşe kattı - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada araca sıkışan kadın sürücü hayatını kaybetti!
11:52 Halil Akbunar şampiyonluk yarışına giriyor! 3.2 milyon euroya imza atacak
11:49 Güne düşüşle başlamıştı! Altının gram fiyatı 920 lira seviyesinde geriledi
11:40 Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor
11:37 Ukrayna'yı açıkça işgal eden Rusya, Moskova'yı sözde Ermeni soykırımını kınayan bilboardlarla donattı
11:22 Ünlü antropolog Gregory Forth'tan yeni "Hobit" iddiası: Hayattalar ve adada gizleniyorlar
11:22 Samsak Döveci şarkısında polemik sürüyor! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı tarafından tehdit edildiğini açıkladı
11:20 Rusya kenti ele geçirdi ama Mariopul'deki 2 bin Ukraynalı askeri nelerin beklediğini kimse bilmiyor
11:15 Sarı lacivertliler, 12 futbolcunun peşine düştü: Hepsi de Süper Lig'den
11:03 Türkiye için tehlike çanları: Çiftçi sayısı 500 binin altına düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 12:13:07. #1.12#
SON DAKİKA: Biberonla beslenen sıpalar "Keten" ile "Kadife" hayvanat bahçesine neşe kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement