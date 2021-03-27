Bibliyofil'de Boris Vian'dan bir eser: "Pekin'de Sonbahar" - Son Dakika

Bibliyofil'de Boris Vian'dan bir eser: "Pekin'de Sonbahar"
27.03.2021 13:11
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üretilen video içeriği "Bibliyofil"in yeni bölümüne ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü öğretim elemanı Araş. Gör. Dr. R. Can Özden konuk oldu.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üretilen video içeriği "Bibliyofil"in yeni bölümüne ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü öğretim elemanı Araş. Gör. Dr. R. Can Özden konuk oldu.
Fransız yazar Boris Vian'ın " Pekin'de Sonbahar" romanını Bibliyofiller için anlatan Araş. Gör. Dr. Can Özden, varoluşçu bir yazar olan Vian'ın Berkun Oya, Onur Ünlü gibi Türk tiyatro ve sinemasından bazı isimleri de etkilediğini ifade etti. Varoluşçu edebiyatın izlerini taşıyan romanda sürreal bir memuriyet öyküsünün anlatıldığını söyleyen Araş. Gör. Dr. Özden, yazarın anlam ve anlamsızlık üzerinden bir mizah oluşturduğunu kaydetti. Araş. Gör. Dr. Özden, Boris Vian'ın hayatı, edebi kimliği ve diğer eserleri hakkında da bilgi verdi. - ESKİŞEHİR
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