Bibliyofil'de Öğretmenler ve Veliler İçin Kitap Tavsiyesi: "Öğretmenliğime Notlar" - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üretilen video içeriği "Bibliyofil"in yeni bölümüne ESOGÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mine Sönmez Kartal konuk oldu.

Eğitimci ve yazar Müjdat Ataman'ın "112-Öğretmenliğime Notlar" isimli kitabını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Mine Sönmez Kartal eserde bir öğretmenin deneyimleri üzerinden ortaya konan 112 tavsiyenin yer aldığını belirtti. Kişisel gelişim türünde sınıflandırılan bu kitabı bir eğitimci gözüyle değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Mine Sönmez Kartal, eserin yalnızca öğretmen ve öğretmen adaylarına değil ailelere de hitap ettiğini ifade etti. Çocukların öğretmenlerinin onlara yaşattığı duyguları hiçbir zaman unutmadığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Kartal, gülümseyen, çocukları anlayan, sevgi kültürünü aşılayan bir öğretmen olmanın kitapta da vurgulandığını belirti. Dr. Öğr. Üyesi Kartal, "İyi öğretmenler, iyi okuyucular arasından çıkar." sözleriyle okumanın önemine de vurgu yaptı. - ESKİŞEHİR