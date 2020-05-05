'Bıçağın korkutucu gücüyle saldırıdan kurtulabilirdi bu yüzden meşru müdafaa yok' - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bıçağın korkutucu gücüyle saldırıdan kurtulabilirdi bu yüzden meşru müdafaa yok' - Son Dakika

'Bıçağın korkutucu gücüyle saldırıdan kurtulabilirdi bu yüzden meşru müdafaa yok'

6 saat önce

ERZURUM'da, karşılıklı yaralama suçundan yargılandıkları duruşma çıkışı, taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada İbrahim Hakkı Turgut'u (23) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Zafer Çınar'a (30) verilen 18 yıl hais cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

'Bıçağın korkutucu gücüyle saldırıdan kurtulabilirdi bu yüzden meşru müdafaa yok', System.String[]

ERZURUM'da, karşılıklı yaralama suçundan yargılandıkları duruşma çıkışı, taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada İbrahim Hakkı Turgut'u (23) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Zafer Çınar'a (30) verilen 18 yıl hais cezasının gerekçeli kararı açıklandı. 35 sayfalık gerekçeli kararda, Çınar'ın, elindeki bıçağın korkutucu gücüyle saldırıyı 'defetme' imkanı olduğu buna rağmen öldürme eylemini gerçekleştirdiği bildirilerek, cezada meşru müdafaa indirimi yapılmadığı kaydedildi. Sanığa, suç işleme konusunda ısrarcı olması ve uslanmaz kişiliği bulunması nedeniyle de iyi hal indirimi uygulanmadığı belirtildi.

Olay, geçen yıl 21 Mayıs günü Yakutiye ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bıçaklı yaralama suçundan davalık olan taraflar, duruşma çıkışı, cadde ortasında karşılaşınca kavga etmeye başladı. Kavgada Zafer Çınar, İbrahim Hakkı Turgut'u kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Zafer Çınar da Turgut'un arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı. Mobese kameralarına yansıyan olaydan sonra gözaltına alınan Zafer Çınar, tutuklanarak cezaevine koyuldu.

Kavgaya karışan ağabeyi Sadri Çınar ise serbest bırakıldı. Kamera görüntülerinin delil olduğu soruşturma sonunda 2 kardeş hakkında, Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiye dava açıldı.

18 YIL CEZA

Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart günü görülen karar duruşmasında, ağabey Sadri Çınar,  beraat etti. Zafer Çınar ise aynı suçtan haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezası verildi. Kararda iyi hal indirimi uygulamadı.

45 DAKİKA KALP MASAJI YAPILMIŞ

Mahkeme, müebbet hapis cezası ile yargılanan sanığa verdği 18 yıllık hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı. 35 sayfalık gerekçeli kararda, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanları tarafından hazırlanan epikriz raporuna da yer verildi. Raporda, 'ölen İbrahim Hakkı Turgut'a acil serviste yaklaşık 20 dakika kalp masajı uygulandığı, bu sürede bilincinin kapalı olduğu, ardında ameliyata alındığı ancak aynı gece yoğun bakım servisinde kalbinin durduğu 45 dakika kalp masajı uygulanmasına rağmen hayatını kaybettiği' bilgisi yer aldı.

'ISRARLA MAKTÜLE SALDIRDI'

Gerekçeli kararda, sanık yönünden meşru müdafaa koşullarının oluşmadığı bildirilerek, şöyle denildi:

"Sanığın elinde bulunan bıçak ile saldırıyı defetme imkanı olduğu gibi, elindeki bıçağın korkutucu gücüyle maktule bıçağı isabet ettirmeksizin saldırıdan kurtulma imkanının bulunduğu halde, sanığın eylemini sonlandırmayıp maktule ısrarla saldırmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdiği olayda, sanık hakkında meşru müdafaa veya meşru müdafaada sınırın aşılması hükümleri uygulanmamıştır."

İLK SALDIRIYI KİM YAPTI BELİRLENEMEDİ

2 taraf arasındaki olayın kim tarafından başlatıldığı belirlenemediği, bu yönde sanık ile görgü tanıklarının çelişkili ifade verdiği kaydedilerek, "Sanık veya tanığın beyanı hükme esas alınmamış, dosyada bulunan güvenlik kamera görüntülerinden de olayın başlangıç anının belirlenemediği görülmüş, bu doğrultuda Yargıtay kararları ve benzer içtihatlar nazara alınarak haksız tahrik uygulanmış ancak ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığı belirlenemediğinden indirim asgari seviyede tatbik edilmiştir" denildi.

'USLANMAZ KİŞİLİĞİ VAR'

Gerekçeli kararda sanık Zafer Çınar'a verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmasın gerekçesi de şöyle açıkladı:

"Sanığın yargılama aşamasında, özellikle ilk celsede tanıkların beyanı alınırken söz verilmeden sık sık müdahale ederek duruşma düzenini bozduğu, sanığın dosyada bulunan adli sicil kaydına göre tekerrüre esas çok sayıda sabıkasının olması, suç işleme konusunda ısrarcı ve uslanmaz kişiliği nazara alındığında yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşmadığından, şartlar oluşmadığından sanık hakkında TCK'nın 62'nci maddesi uygulanmamıştır."


İbrahim Hakkı, Erzurum, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 09:47 Kaynak: DHA


Son Dakika

Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim         
15:39
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu         
15:27
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak         
15:16
Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır         
15:00
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor         
14:56
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu         
14:50
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak         
14:44
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu         
14:44
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı         
14:41
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak         
14:41
Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı         
14:36
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü         
14:27
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak         
14:26
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı         
14:25
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim"         
14:25
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti         
14:15
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor 11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor         
13:55
Karantinadan sürpriz çıktı! Yıldız futbolcu Ronaldo'nun kız arkadaşından 'Hamileyim' mesajı Karantinadan sürpriz çıktı! Yıldız futbolcu Ronaldo'nun kız arkadaşından 'Hamileyim' mesajı         
13:52
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı         
13:40
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek         
13:39
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı         
13:24
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı         
13:18
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı         
13:13
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu         
13:10
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı         
12:52
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü         
12:51
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı         
12:50
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti         
12:39
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor         
12:32
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor Benzine 5 kuruş daha zam geliyor         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 16:02:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Bıçağın korkutucu gücüyle saldırıdan kurtulabilirdi bu yüzden meşru müdafaa yok' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]