Üye Girişi
Bıçağın ucundaki kadının hayat hikayesi - Son Dakika

Bıçağın ucundaki kadının hayat hikayesi

02.07.2021 12:29
Bıçağın ucundaki kadının hayat hikayesi, System.String[]

BURSA'da 5 yıl birlikte yaşayıp ayrıldığı 2 çocuğunun babası Tolgahan Toktaş (25) tarafından bıçak zoruyla kaçırılıp, sokak ortasında darbedilirken DHA muhabirleri Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen tarafından kurtarılan S.K.'nin (26) hayatının altından dram çıktı.

BURSA'da 5 yıl birlikte yaşayıp ayrıldığı 2 çocuğunun babası Tolgahan Toktaş (25) tarafından bıçak zoruyla kaçırılıp, sokak ortasında darbedilirken DHA muhabirleri Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen tarafından kurtarılan S.K.'nin (26) hayatının altından dram çıktı. Annesi tarafından yuvaya verildikten sonra bir aile tarafından evlatlık alındığını 17 yaşında öğrenen S.K., "Tolgahan bana anne baba olacak sandım. Çocukluğumdan beri hep bir aile hasretiyle büyüdüm, hala aile hasretim var. Bu yüzden tek amacım, çocuklarımın aile hasretiyle büyümemeleri" dedi.

Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi'nde bir dönem birlikte yaşadığı Tolgahan Toktaş tarafından bıçak zoruyla kaçırılmaya çalışılırken DHA muhabirleri tarafından kurtarılan S.K.'nin hayat hikayesinin altından dram çıktı. Sırbistanlı babası ve Türk annesi tarafından 4 yaşındayken iki kardeşiyle birlikte yuvaya verilen S.K., bir süre sonra evlat edinildi. S.K.'nin hayatı, 17 yaşına geldiğinde gerçek anne ve babasının onları bir televizyon programına çıkarak araması ile değişti. Birlikte yaşadığı ailesinin üvey olduğunu öğrenen S.K., yaşadığı şokun ardından gerçek ailesi ile görüştü. Anne ve babasına onları bıraktığı için kızgın olduğunu ifade eden S.K., "1995 yılında Almanya'da doğdum. Annem ile babam orada tanışıyorlar ancak annem bazı nedenlerden dolayı ablam, erkek kardeşim ve beni alarak Türkiye'ye gelmek zorunda kalıyor. Türkiye'de maddi sorunlardan dolayı bakamadığı için bizi yuvaya vermek zorunda kalıyor. Biz 3 kardeş bu yuvadan farklı ailelere evlatlık olarak gidiyoruz, şu anda hepimiz ayrı ailelerdeyiz. Ben evlatlık olduğumu bilmiyordum, 17 yaşımda öğrendim. 17 senedir anne-babası olarak bildiği insanların birdenbire ailesi olmadığını öğrenince normal olarak psikolojik bir çöküntü içerisinde girdim. Bu nedenlerden dolayı yanlış seçimler yaptım.

Çünkü hep, 'yalansız' bir ailem olsun istedim. Fakat bunu mantıksal olarak yapamadığım için yanlış seçimlerde bulundum. Ben ailemi aramadım, onlar bizi aradı. Bir televizyon programı aracılığıyla geldiler bizi buldular. Ben ilk buluştuğumda doğal olarak onlara da tepkiliydim 'Neden bizi bıraktınız?' diye. Çünkü gerçeği bilmiyordum. Daha sonra hikayeyi dinlediğimde masum tarafın hangi taraf olduğunu öğrendim, belki de kan çekti, belki de benim aile hasretim nedeniyle benim babama bir sempatim oldu. Hep babama doğru bir sempatim vardı" dedi.'TOLGAHAN'IN BANA AİLE OLACAĞINI SANDIM'Daha önce kısa süren yanlış bir evlilik yaptığını ve bir çocuğunun olduğunu söyleyen S.K., boşandıktan sonra Tolgahan Toktaş ile tanışma hikayesini anlattı. S.K., "Duygusal boşluğumu Tolgahan ile doldurmaya çalıştım. Tolgahan'ın bana yeniden bir aile kurabileceğini, bana anne- baba olabileceğini düşündüm. Ben ona bir aile olabilmek için fırsatı verdim, elimden gelen her fedakarlığı yaptım. Biz evlendiğimiz günden bu yana hiçbir maddi ve manevi desteğini görmedim, hiçbir zaman çalışmadı. Yeri geldi ben çalışıp bir şeyler yaptım, fakat ondan hiçbir destek görmedim" diye konuştu."ÇOCUKLARIM BABASIZ BÜYÜMESİN DİYE GERİ DÖNDÜM"Çocuklarını dünyaya getirmek için Almanya'daki babasının yanına gittiğini ifade eden S.K., çocukları anne babasız büyümesin diye döndüğünü ifade etti. S.K., aile hasretini şu sözlerle anlattı: "Çocuğumu doğurmak için babamın yanına Almanya'ya gittim. Kızlarıma Almanya vatandaşlığı aldım. En azından onların hayatının benimki gibi olmaması, benim gibi zorluklar yaşamaması için onların geleceklerini planladım. Yaşadıklarım anlatırken çok kolay ama yaşandığı zaman çok zor şeyler. Çocukluğumdan beri hep bir aile hasretiyle büyüdüm, hala bu özlemim var. Bu yüzden tek amacım, çocuklarımın aile hasretiyle büyümemeleri. Çocuklarımı orada doğurdum ve Türkiye'ye geri döndüm. Ben Almanya'ya gittiğimde Türkiye'ye geri dönmeyebilirdim, çocukları babasına hiç göstermeyebilirdim ama çocuklar babasız büyümesin istedim."'ÇOCUKLARIMLA PARKTA YATACAK DURUMA GELDİM'

"Çocuklar çok yokluk çektiler çünkü yeri geldi apart otellerde kalmak zorunda kaldık, evden çıkartıldık parkta yatacak duruma geldik" diyen S.K, "Bu saatten sonra çocuklarımın aynı duruma gelmesine asla müsaade etmeyeceğim. Çocuklarıma psikolojik ve fiziksel şiddet yapmasına asla izin vermeyeceğim. Benim kızımın psikolojisi çok bozuk. Babasına karşı aşırı bir öfkesi var çünkü her şeyi görüyor ve biliyor. Bu çocuğun bu saatten sonra psikolojisinin bozulmasını istemiyorum. Onun için elimden gelen ne varsa yapacağım. Çocuklarımın yaşları 5 ile 2 her şeyi anlayacak durumdalar. Şu an kayınvalidemin evinde kalıyorlar çünkü benim ekonomik durumum müsaade etmediği için yanıma alamadım. Durumumu düzelttiğim anda ilk işim çocuklarımı yanıma almak olacak. Çocuklarımı sevgi açısından yanıma almam çok normal ama mantıklı düşündüğümde çocuklarıma yedirebilecek hiçbir şeyim yok. O yüzden şimdilik kayınvalidemin yanındalar belli bir süre orada kalacaklar. İşimi ve düzenimi kurduğum zaman çocuklarımı yanıma geri alacağım. Ailemden hiç kimseyle bir bağım yok ve hiç kimseden bir desteğim yok. Tek başımayım ve bu şekilde çocuklarıma yeteceğime inanıyorum. Birkaç kere ailemle görüşmeyi denedim ama kabul etmediler. Ben de zorlamadım" ifadelerini kullandı.


Bıçağın ucundaki kadının hayat hikayesi
Bıçağın ucundaki kadının hayat hikayesi
Bıçağın ucundaki kadının hayat hikayesi
Bıçağın ucundaki kadının hayat hikayesi
Bıçağın ucundaki kadının hayat hikayesi
Bıçağın ucundaki kadının hayat hikayesi

Derya Evren, Türkiye, Almanya, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bıçağın ucundaki kadının hayat hikayesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı 13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak 13:03 Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım 13:02 Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım
Kocasını bıçaklayıp öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik 11:45 Kocasını bıçaklayıp öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti 11:16 Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek 10:47 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek
Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar 10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir 09:49 Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir

Son Dakika Haberleri
13:32 Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi
13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı
13:04 Demet Akalın, trafikte dehşet saçan Murat Övüç'ün oğluna sert çıktı: Sorumsuzlar, Allah kahretsin
13:03 Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak
13:02 Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar
13:01 Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım
13:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor
11:52 Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir
11:01 Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı
10:56 Dolar güne yükselişle başladı! 8,69'dan işlem görüyor
Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi         
13:32
Demet Akalın, trafikte dehşet saçan Murat Övüç'ün oğluna sert çıktı: Sorumsuzlar, Allah kahretsin Demet Akalın, trafikte dehşet saçan Murat Övüç'ün oğluna sert çıktı: Sorumsuzlar, Allah kahretsin         
13:04
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi         
11:30
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek         
10:51
Taraftarların Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir         
10:39
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var         
09:31
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı         
20:03
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 13:41:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bıçağın ucundaki kadının hayat hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement