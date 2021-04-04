'Hasmım var' diyerek elindeki bıçağı vermeyince biber gazıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

'Hasmım var' diyerek elindeki bıçağı vermeyince biber gazıyla etkisiz hale getirildi

04.04.2021 00:31

'Hasmım var' diyerek elindeki bıçağı vermeyince biber gazıyla etkisiz hale getirildi Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlaması yakalanan 2 kişiden birinin hırsızlıktan aranması çıkarken, belindeki bıçağı vermemekte direnen diğer şüpheli biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

'Hasmım var' diyerek elindeki bıçağı vermeyince biber gazıyla etkisiz hale getirildi

AKSARAY - Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlaması yakalanan 2 kişiden birinin hırsızlıktan aranması çıkarken, belindeki bıçağı vermemekte direnen diğer şüpheli biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye atan mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri 2 şüpheliyi durdurdu. Emre K. ve arkadaşı Yasin Ö. isimli şahısların kısıtlamadan muaf olmadıkları belirlenirken, yapılan kimlik kontrollerinde Emre K.'nın hırsızlık olayından aranması olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine Emre K. gözaltına alınırken, kimlik kontrolünden geçirilen Yasin Ö.'nün üzerinde bıçak olduğu anlaşıldı. Aramadan sonra bıçağı teslim etmeyen şüpheli bekçi ve polislere direndi. Bıçağı vermesi konusunda defalarca uyarılan şüphelinin bıçağı vermemesi üzerine bekçiler şahsa biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Şahsın biber gazı yedikten sonra yere attığı bıçağı alan bekçiler daha sonra şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli de Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi.

'Hasmım var' diyerek elindeki bıçağı vermeyince biber gazıyla etkisiz hale getirildi
'Hasmım var' diyerek elindeki bıçağı vermeyince biber gazıyla etkisiz hale getirildi
'Hasmım var' diyerek elindeki bıçağı vermeyince biber gazıyla etkisiz hale getirildi
'Hasmım var' diyerek elindeki bıçağı vermeyince biber gazıyla etkisiz hale getirildi
'Hasmım var' diyerek elindeki bıçağı vermeyince biber gazıyla etkisiz hale getirildi
'Hasmım var' diyerek elindeki bıçağı vermeyince biber gazıyla etkisiz hale getirildi
'Hasmım var' diyerek elindeki bıçağı vermeyince biber gazıyla etkisiz hale getirildi

Elçibey Caddesi, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Hasmım var' diyerek elindeki bıçağı vermeyince biber gazıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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