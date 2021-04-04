Bıçağını vermeyen şüpheli biber gazıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bıçağını vermeyen şüpheli biber gazıyla etkisiz hale getirildi

04.04.2021 14:06
Bıçağını vermeyen şüpheli biber gazıyla etkisiz hale getirildi, System.String[]

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında yakalanan 2 kişiden birinin hırsızlıktan aranması çıkarken, belindeki bıçağı vermemekte direnen diğer şüpheli biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında yakalanan 2 kişiden birinin hırsızlıktan aranması çıkarken, belindeki bıçağı vermemekte direnen diğer şüpheli biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye atan mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri 2 şüpheliyi durdurdu. Emre K. (20) ve arkadaşı Yasin Ö. (21) isimli şahısların kısıtlamadan muaf olmadıkları belirlenirken, yapılan kimlik kontrollerinde Emre K.'nın hırsızlık olayından aranması olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine Emre K. gözaltına alınırken, kimlik kontrolünden geçirilen Yasin Ö.'nün üzerinde bıçak olduğu anlaşıldı. Aramadan sonra bıçağı teslim etmeyen şüpheli bekçi ve polislere direndi. Bıçağı vermesi konusunda defalarca uyarılan şüphelinin bıçağı vermemesi üzerine bekçiler şahsa biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Şahsın biber gazı yedikten sonra yere attığı bıçağı alan bekçiler daha sonra şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli de Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi. - AKSARAY

Bıçağını vermeyen şüpheli biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Bıçağını vermeyen şüpheli biber gazıyla etkisiz hale getirildi
Bıçağını vermeyen şüpheli biber gazıyla etkisiz hale getirildi

Elçibey Caddesi, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bıçağını vermeyen şüpheli biber gazıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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