Bıçak bileme tezgahlarında son gün yoğunluğu - Son Dakika

Havza ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor.

İlçenin farklı noktalarında kurulan bıçak bileme tezgahlarında arife günü nedeniyle yoğunluk arttı.

25 Mayıs Mahallesi'nde açtığı tezgahta bıçak bileyen Şemsettin Kaya, işlerin birkaç gündür yoğunlaştığını söyledi.

Kaya, "Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaş yılda bir defa bıçak biletmek için geliyor. Her evde 5-6 bıçak oluyor. Bazen satır ve nacak getirenler de oluyor. Allah bereket versin, işlerimiz iyi." dedi.

Sadi Çeri ise bıçakları 4, satır ve nacakları ise 10 liradan bilediklerini kaydetti.