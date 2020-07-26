Bıçak bileme ustalarının 'Kurban Bayramı' mesaisi - Son Dakika

Bıçak bileme ustalarının 'Kurban Bayramı' mesaisi

ELAZIĞ - Elazığ'da bıçak bileme ustaları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcamaya başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Kurban Bayramı nedeniyle çarşılarda yoğunluk başladı. Bayramın yaklaşması ile birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek için ustaların yolunu tuttu. Bıçak satıcıları ve bileyicileri de tam mesai ile artan talepleri karşılamaya çalışıyor. Kaliteli kurbanlık bıçak fiyatları ise 35 ile 50 TL arasında değiştiğini ifade eden 16 yıllık bileme ustası Turan Kehya, Elazığ'da yaşanan deprem ve akabinde tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına korona virüs salgını nedeniyle bilemede geçen seneki fiyat üzerinden 4 TL aldıklarını belirtti.

Yoğun bir mesai harcadıklarını ve gelen siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini belirten bıçak bileme ustası Turan Kehya, " 16 yıldır bu mesleği, bıçak bileme ve imalatını yapıyorum. Kurban Bayramı sebebiyle yoğunluk var. Şuanda gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Köylerden geleni de var ilçelerden geleni de. Herkes burayı biliyor ve şuan çok yoğunuz. Sabah saat 7 gibi geliyoruz, işin yoğunluğuna göre bazen gece bire kadar çalışıyoruz" dedi.

Geçen seneki fiyatlarında sabit kalarak satış yaptıklarını anımsatan Kehya, " Geçen sene bileme fiyatları 4 liraydı. Elazığ, bir deprem yaşadı üzerine bir da hastalık çıktı. Malatya ve bir çok ilde bilemeyi 6 lira yapmışlar fakat burada fiyatı ben belirledim ve tekrar 4 liradan devam ettirdik. Elazığ, bu zor süreci atlatana kadar bilemeye 4 liradan devam edeceğiz ve vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız" diye konuştu.

İleri ki günlerde gelecek destekle çalışanlarda sayıyı iki katına çıkaracaklarını ve en büyük isteklerinin ise vatandaşların bilemeyi son güne bırakmamak olduğunu dile getiren Kehya, "Şuanda 2-3 kişi çalışıyoruz ama yaklaşık 6 arkadaş yardımca gelecek. Her geçen gün daha da yoğunlaşacak. Hemşerilerimizden ricamız bu işi son günlere bırakmamaları. Bıçaklarını erken getirmelerini temenni ediyoruz. Çünkü daha itinalı ve temiz olur. Hem kabalığa kalmaz hem de bu hastalık sürecinde dükkanda fazla sıkışıklık olmaz"ifadelerini kullandı.