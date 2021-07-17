Bıçak bileme ustalarının 'Kurban Bayramı' yoğunluğu - Son Dakika

Bıçak bileme ustalarının 'Kurban Bayramı' yoğunluğu

ELAZIĞ - Elazığ'da bıçak bileme ustaları Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Kurban Bayramı nedeniyle çarşılarda yoğunluk başladı. Bayramın yaklaşması ile birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek için ustaların yolunu tuttu. Bıçak satıcıları ve bileyicileri de tam mesai ile artan talepleri karşılamaya çalışıyor. 16 yıllık bileme ustası Turan Kehya, 6 kişilik ekibiyle yoğun mesai harcadıklarını belirterek, vatandaşların son güne kalmamaları için çağrıda bulundu. Yoğun tempoda sabahın erken saatlerinde mesaiye başladıklarını belirten Kehya, "Mesai başladı, çok fazla yoğunluk var. Bu aralar kalabalık var ve 6 kişi zor yetiştiriyoruz. Sabah erken saatlerde işe başlıyoruz, akşam saat 21.00'da mesai bitiyor. Bayrama yakın günlerde ise gece burada mesai yapıyoruz ve sabaha kadar buradayız. İşi bilen vatandaşlar erken getiriyor. Daha güzel daha temiz olması için erken gelenler var. Son günlerde getirenler de bu kadar çalışanla yetiştirmek zor oluyor. Son güne bırakmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Bıçak bileme fiyatlarının geçen sene ile aynı olduğunu dile getiren Kehya, "Fiyatları değiştirmedik. Elazığ deprem geçirdi ve sıkıntılar var. Biz de bu sene aynı fiyat üzerinden devam ediyoruz. Bıçak bilemeyi 5 lira, satır bilemeyi ise 10 liradan yapıyoruz. Bıçak fiyatlarında artış oldu. Çeliğe gelen zamdan dolayı yüzde 50 civarında bir artış oldu. Ancak biz kendi imalatlarımızda yüzde 20'ye ancak indirebildik. Vatandaşlardan da isteğimiz, bıçaklarını erken getirmeleri. Daha temiz, daha düzenli ve sıkıntı olmadan bıçaklarını almış olurlar" diye konuştu.