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Bıçak bilerken parmağını koparttı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, iki bıçağı birbirine sürterek keskinleştirmeye çalışan Hüseyin Karacan (49), bıçaklardan birini kaydırınca sol işaret parmağını keserek, kopardı.

Bıçak bilerken parmağını koparttı, System.String[]
DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, iki bıçağı birbirine sürterek keskinleştirmeye çalışan Hüseyin Karacan (49), bıçaklardan birini kaydırınca sol işaret parmağını keserek, kopardı. Hastaneye kaldırılan Karacan'ın parmağı, operasyonla yerine dikildi.
Karahisar Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Karacan, dün saat 22.00 sıralarında, evinde iki bıçağı birbirine sürterek keskinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bıçaklardan birini kaydıran Karacan, sol elinin işaret parmağını keserek kopardı. Kopan parmağını eline alan Karacan, yardım istemek için mahalledeki kahvehaneye gitti. Bu sırada mahallede bulunan itfaiye ekipleri, Karacan'ı görüp yardım etti. Yaralı adamın eline tampon uygulayarak sağlık ekiplerini çağırdı. Dezenfekte edilip buzla koruma altına alınan kopan parmak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı Karacan, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kopan parmağı ise operasyonla yerine dikilen Karacan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:26 Kaynak: DHA
Karahisar, Denizli, Tavas, Güncel
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