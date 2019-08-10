Son Dakika Haberleri: Bıçak bileyiciler sokaklara tezgah kurdu
Son Dakika Güncel Haber

Bıçak bileyiciler sokaklara tezgah kurdu

1 saat önce

Ardahan'da bıçakçılar, Kurban Bayramı arifesinde cadde ve sokaklarda bıçak bileyliyor.

Bıçak bileyiciler sokaklara tezgah kurdu, System.String[]
Ardahan'da bıçakçılar, Kurban Bayramı arifesinde cadde ve sokaklarda bıçak bileyliyor.
Bıçakçılar, kentin farklı noktalarına kurdukları tezgahlarda vatandaşların kurbanlıklarını kesmek için kullanacakları bıçaklarını keskinleştiriyor.
Kentte 35 yıldır bıçak bileyen 55 yaşındaki Halil Bulutlar, tezgahını kentin en işlek durumdaki Kazım Karabekir ile Kongre caddelerinin birleştiği noktada kurdu.
Özellikle arife günü olması dolayısıyla erken saatte mesaiye başlayan Bulutlar, öğle saatlerine kadar yüzlerce bıçak bileyledi.
Halil Bulutlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün binden fazla bıçağı bilemeyi hedeflediğini belirterek, "Bayrama bir gün kaldığı için çok yoğunuz. Bugün bıçak, balta ve keser benzeri kesici aletlerin sayısı attı. Akşama kadar bunların sayısı bini aşar." diye konuştu.
İşini 35 yıldır severek yaptığını söyleyen Bulutlar, baba mesleği olan bıçakçılıkla insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını dile getirdi.
Bulutlar, "Güneş altında zor olsa da işimi severek yaptığım için etkilenmedim. Sonuçta baba mesleği. Amacımız kurban kesilirken, kurbanın acı duymaması ve kesimi yapanın da zorlanmamasıdır. Bu nedenle işimi özenerek ve severek yapıyorum." ifadelerini kullandı.
Kazım Karabekir, Kurban Bayramı, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzurum'da kaçan kurbanlık boğa güçlükle yakalandı
Havasız kalan kurbanlık telef olmasın diye cadde ortasında kesildi "Siyah İnci", görkemiyle hayvan pazarında ilgi odağı oldu Çorum'da sahibinden kaçan kızgın boğa, kafeyi birbirine kattı! O anlar kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 21:00:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bıçak bileyiciler sokaklara tezgah kurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]