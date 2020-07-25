Bıçak bileyicilerde Kurban Bayramı yoğunluğu - Son Dakika

Kavak ilçesinde, Kurban Bayramı'nın yaklaştığı bu günlerde bıçak bileyicileri yoğun mesai yapıyor.

İlçede kurban kesecek vatandaşların akın ettiği bıçak bileyicileri, bayram öncesinde mesai yaparak gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

Mehmetpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde bıçak bileyiciliği yapan Mahmut Gadiş, AA muhabirine, vatandaşların yeni bıçak almaktan çok ellerindeki mevcut bıçaklarını biletmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla iş yoğunluğu yaşadıklarını belirten Gadiş, "Vatandaşlarımızın talebini karşılamak için geç saatlere kadar çalışıyoruz. Bıçağın hem kasaba ve hem de hayvana eziyet vermemesi için çok iyi bilenmesi gerekir. Bundan dolayı bıçak ve satırların bilenmesine özen gösteriyoruz. İş yoğunluğu nedeniyle vatandaşlarımızın beklememesi için randevu da veriyoruz." dedi.

Kavak'ta bıçak ve satırlar için 3-4 lira arasında bileme ücreti alındığı öğrenildi.