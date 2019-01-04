Bıçak Çekip Cep Telefonu Gasp Eden Şahıs Yakalandı
10 dakika önce
Samsun'da bıçak çekerek 2 kişinin cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.
Samsun'da bıçak çekerek 2 kişinin cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 ve 15 Aralık 2018 tarihlerinde Irak uyruklu 2 ayrı kişinin bıçak zoruyla cep telefonları gasp edildi. Polis olayla ilgili her iki cep telefonu gasbı olayına karıştığı iddia edilen Tayfun B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen Tayfun B., sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:49 Kaynak: İHA
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