Bıçak ile girdiği bankada etkisiz hale getirilince gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Bıçak ile girdiği bankada etkisiz hale getirilince gözyaşlarını tutamadı

30.05.2022 17:14

Antalya'da yanında bulunan bıçak ile banka müdürünün odasına giren şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Antalya'da yanında bulunan bıçak ile banka müdürünün odasına giren şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bir süre sonra gözyaşlarını tutamayan şahsın, "Sayın savcıma konuşacağım, susma hakkımı kullanmak istiyorum. Benim banka soyma ile işim yok" sözleri ise dikkat çekti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir banka içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bankaya gelen Said G. (23), adına havale para geleceğini belirterek görevlilerden parasını istedi. Şahsın hesabını kontrol eden banka çalışanları bir para girişi olmadığını gördü. Bunun üzerine çalışanlar ile tartışan şahıs, bir süre sonra banka müdürünün odasına çıktı. Şahsın yanında bıçak olduğunu gören banka müdürü, panik butonuna bastı.

POLİS TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Said G.'yi elinde bulunan bıçak ile etkisiz hale getirdi. Şahıs bir süre sonra gözyaşlarını tutamadı. Bıçak ve çakmak polis ekipleri tarafından poşete konularak, gözaltına alınan şahıs ile birlikte karakola götürüldü.

"SAYIN SAVCIMA KONUŞACAĞIM"

Karakola götürülen Said G., "Ben birisine bıçak çektim ise kamera kayıtlarına bakın abi. Ben bıçağı çıkarttım. Sayın savcıma konuşacağım susma hakkımı kullanmak istiyorum" dedi.

Öte yandan şahıs, "Banka soygunu mu yapmaya geldin" sorusuna ise "Hayır ne bankası? Benim banka soyma ile işim yok" cevabını verdi.

(Ertuğrul Gün - Gazi Taş - İHA)

Bıçak ile girdiği bankada etkisiz hale getirilince gözyaşlarını tutamadı
Bıçak ile girdiği bankada etkisiz hale getirilince gözyaşlarını tutamadı
Bıçak ile girdiği bankada etkisiz hale getirilince gözyaşlarını tutamadı
Bıçak ile girdiği bankada etkisiz hale getirilince gözyaşlarını tutamadı
Bıçak ile girdiği bankada etkisiz hale getirilince gözyaşlarını tutamadı
Bıçak ile girdiği bankada etkisiz hale getirilince gözyaşlarını tutamadı
Bıçak ile girdiği bankada etkisiz hale getirilince gözyaşlarını tutamadı
Bıçak ile girdiği bankada etkisiz hale getirilince gözyaşlarını tutamadı
Bıçak ile girdiği bankada etkisiz hale getirilince gözyaşlarını tutamadı
Bıçak ile girdiği bankada etkisiz hale getirilince gözyaşlarını tutamadı
Bıçak ile girdiği bankada etkisiz hale getirilince gözyaşlarını tutamadı

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Kaynak: İHA

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