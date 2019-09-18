Son Dakika Haberleri: "Bıçak parası" alan doktor tutuklandı
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"Bıçak parası" alan doktor tutuklandı

1 saat önce

Hakkari'de bir doktor ameliyat edeceği hastalarının yakınlarından "bıçak parası" istediği iddiasıyla tutuklandı.

Hakkari'de bir doktor ameliyat edeceği hastalarının yakınlarından "bıçak parası" istediği iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hakkari Devlet Hastanesi'nde görevli Plastik Cerrahi Uzmanı Azerbaycan uyruklu Op. Dr. E.M. tedavi olmak isteyen bazı hastalardan "bıçak parası" istedi.

Hasta yakınlarının durumu bildirmesi üzerine 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda doktor E.M, seri numaraları alınmış bir miktar parayı hasta yakınından aldığı sırada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan E.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Devlet Hastanesi, Azerbaycan, Plastik, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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Hakkari'de bir doktor, hastalardan bıçak parası aldığı suçlamasıyla tutuklandı
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