'Bıçak parası' alan doktor ve sağlık memuruna adli kontrol - Son Dakika

BOLU'da, iş kazası sonrası elinden ameliyat olması gereken hastadan 20 bin TL 'bıçak parası' talep edip, 5 bin TL'sini alırken suçüstü yakalanan doktor A.G. ve sağlık memuru İ.Ü., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce'de, geçirdiği iş kazası sonrası eli kesilen hasta, tedavisi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Estetik ve Plastik Cerrahi bölümünde tedavi gören hastaya, ameliyat olması gerektiği söylendi. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. A.G. ve sağlık memuru İ.Ü., hastadan 'bıçak parası' olarak 20 bin TL talep etti. Bunun üzerine hasta ve yakınları durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı. Hasta yakınları, doktor ve sağlık memurlarına paranın 5 bin TL'sini verdi. Seri numaraları belirlenen paraları alan 2 şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan doktor ile sağlık memuru, dün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAİBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Söz konusu doktor hakkında daha önceden de CİMER'e şikayette bulunulmuştu. Hakkında devam eden iki soruşturma var. Dekanlık olarak konunun takipçisi olacağımızı ve idari soruşturma açacağımızı bildirmek isterim. Üniversitemizin adını bu şekilde lekeleyen hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğiz. Gereken neyse yapacağız" dedi.