Son Dakika › Güncel › 'Bıçak parası' aldığı iddiasıyla yargılanan profesör aynı suçlamayla gözaltına alındı - Son Dakika
"Bıçak parası" aldığı iddiasıyla yargılanan profesör aynı suçlamayla gözaltına alındı
6 saat önce
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edeceği hastalardan "bıçak parası" aldığı iddiasıyla yargılanması devam eden profesör, aynı konuda hakkındaki suçlama nedeniyle gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:02 Kaynak: AA
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edeceği hastalardan "bıçak parası" aldığı iddiasıyla yargılanması devam eden profesör, aynı konuda hakkındaki suçlama nedeniyle gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "icbar suretiyle irtikap" suçunu işlediği iddiasıyla hakkında dava açılan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanması devam eden profesör O.B. hakkında, aynı konuda yeni bir şikayette bulunuldu.
Şikayet üzerine başlatılan yeni soruşturma kapsamında profesör O.B, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, görev yaptığı hastanedeki odasında gözaltına alındı.
O.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı, görevini bırakarak özel sektöre geçiş yaptı Kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL istiyor Galatasaraylı Caner Erdeniz'e, cinsel saldırı suçundan 2 yıl hapis cezası Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı