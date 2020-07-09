Bıçak ve sopların kullanıldığı tekme tokat kavga kamerada - Son Dakika

Bıçak ve sopların kullanıldığı tekme tokat kavga kamerada

Gaziosmanpaşa'da bir markette iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı.

Gaziosmanpaşa'da bir markette iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada market sahibi bıçakla 3 kişiyi yaraladı. Sopalar ve bıçağın kullanıldığı tekme tokat kavga anı vatandaş kamerasına yansıdı.

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Olay, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir markette dün 14.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan market sahipleri ile komşuları arasında tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışma marketten sokağa taştı. İsmi öğrenilemeyen yabancı uyruklu 2 market sahibi ile 3 komşusu arasında yaşanan kavgada, market sahibi 3 kişiyi bıçakla yaraladı.


2'si ağır, 3 yaralı


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan bir ağır, 2 yaralı akrabaları tarafından minibüsle hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan diğer yaralıya ise ilk müdahaleyi sokakta bulunan bir sağlık çalışanı yaptı. İlk müdahalesi sokakta yapılan yaralı 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Dehşet anları kamerada


İki grup arasında yaşanan ve meydan kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sopalarla ve bıçaklarla birbirlerine saldıran şahısların bir anda kaçıştığı, yaralı şahısların kanlar içerisinde yerde yattığı görünüyor. Toplam 3 kişiyi yaralayan saldırganın elinde bıçakla yürüdüğü görüntülerde, yaralıların minibüsle hastaneye götürüldüğü anlar da kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:43 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bıçak ve sopların kullanıldığı tekme tokat kavga kamerada - Son Dakika
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