Bıçak zoruyla eve girmeye çalışan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Bıçak zoruyla eve girmeye çalışan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Niğde'de kendini elektrikçi olarak tanıtıp bir eve bıçakla girmeye çalışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bıçak zoruyla eve girmeye çalışan şahıs tutuklandı, System.String[]

Niğde'de kendini elektrikçi olarak tanıtıp bir eve bıçakla girmeye çalışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şahinali Mahallesi'nde kendini elektrikçi olarak tanıtan ve elinde bıçak olan bir kişi yalnız yaşayan F.Y. isimli kadının evine hırsızlık amacıyla girmeye çalıştı. Kadının kapının arkasında durarak direnmesi üzerine şahıs olay yerinden kaçtı. Kadın hemen 155 polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye giden polis ekipleri teşhis ettiği H.Y.'yi (20) kısa sürede yakaladı. Mahkeme sevk edilen H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Emniyet Müdürlüğü ise, "Vatandaşlarımızın kendileri talep etmediği halde elektrikçi, tüpçü ve benzeri sıfatlarla tanıtıp kapı çalan tanımadığı şahıslara karşı dikkatli olmalarını ve 112'yi aramaları suç ve suç şüphelilerinin yakalanması açısından önemlidir" uyarısında bulundu. - NİĞDE

Niğde, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:14 Kaynak: İHA
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